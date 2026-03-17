EMPREGOS E SOLUÇÕES

AXIA Energia lança Programa de Estágio com vagas em todo o Brasil

Direcionado para estudantes de níveis superior e técnico, o programa recebe inscrições até 13 de abril de 2026

Carmen Vasconcelos

Publicado em 17 de março de 2026 às 21:49

Nessa edição, o programa também receberá estudantes do ensino médio Crédito: Shutterstock/Reprodução

A AXIA Energia, maior companhia de energia 100% renovável do Hemisfério Sul e líder em geração e transmissão de energia elétrica no Brasil, lançou o segundo ciclo do programa de estágio para estudantes de níveis superior e técnico, com oportunidades em todas as regiões do país. O Programa de Estágio AXIA Energia 2026 recebe inscrições até 13 de abril, pelo site Link

O programa oferece 100 vagas, sendo 85 para nível superior e 15 de nível técnico. A iniciativa, que visa contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes, conta com vagas para diversos cursos, como Engenharia, Administração, Comunicação Social, Direito, entre outros.

Pela primeira vez, estão disponíveis vagas para estudantes de nível técnico, incluindo cursos de Eletroeletrônica, Mecatrônica, Ambiental, Química, Eletrônica e Telecomunicações, reforçando o papel estratégico desses profissionais nas operações da companhia.

“O programa de estágio reforça nossa estratégia de formar talentos alinhados aos desafios do setor de energia e da AXIA. Buscamos estudantes que aliem curiosidade, atitude e vontade de aprender. Neste ciclo, ampliamos também as oportunidades para estudantes de nível técnico, para ajudar na formação de profissionais essenciais para a evolução das nossas operações”, reforça Renato Carreira, VP de Aprendizado, Gente e Serviços.

Para participar, o candidato de nível superior deve cursar a partir do 5º período da graduação, e ter disponibilidade para estagiar por um ano, no caso de estudantes de nível técnico. O processo seletivo incluirá testes online e entrevista com gestores.

Serviço:

Localidades nível superior: Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.

Localidades nível técnico: Distrito Federal, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.

Principais cursos nível superior: Engenharia, Administração, Ciências Contábeis, Tecnologia da Informação, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social, Direito e Economia.

Cursos nível técnico: Eletromecânica, Eletrotécnica, Eletroeletrônica, Mecatrônica, Ambiental, Química, Eletrônica e Telecomunicações.

Requisitos: Estudantes de graduação com previsão de formatura para dezembro de 2027 ou agosto de 2028, e estudantes de nível técnico com disponibilidade para um ano de estágio.

Carga Horária: 6 horas diárias (nível superior) | 4h ou 6 horas diárias (nível técnico)

Modelo de trabalho: 100% presencial

Benefícios: Bolsa auxílio, auxílio transporte, vale alimentação ou vale refeição, plano de saúde e seguro contra acidentes pessoais.

Link de inscrições: Link