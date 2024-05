EMPREGOS E SOLUÇÕES

Bahia ganha nova modalidade de entregas Flex

Empresas agora podem entregar produtos no mesmo dia e ter mais benefícios

Publicado em 13 de maio de 2024 às 09:00

Novo serviço possibilita que as entregas sejam feitas no mesmo dia com segurança e agilidade Crédito: Divulgação

A Bahia passa a contar com uma inovação em logística, a modalidade Envio Flex, que permite a entrega de produtos no mesmo dia. A nova opção está revolucionando os tempos de entrega na região, oferecendo eficiência sem precedentes para empresas e consumidores.

No desenvolvimento desta modalidade, a startup Giross (@girossapp) foi escolhida como operadora exclusiva para o serviço em cidades como Salvador e Feira de Santana. “Facilitamos a conexão direta do vendedor ao cliente final, otimizando o processo sem passar por centros de distribuição”, destaca Filipe Martins, fundador do Giross.

Parceira neste projeto, a plataforma Mercado Livre (@mercadolivre) desempenha um papel crucial na implementação do Envio Flex, fornecendo a infraestrutura necessária e colaborando com a Giross para garantir entregas no mesmo dia. Este serviço é ideal para transportadoras que procuram maximizar a eficiência sem cobranças de taxa de coleta ou requisitos de mínimo de pedidos, disponível também aos sábados.