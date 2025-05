expansão

Bob’s investe mira expansão no sul da Bahia

Rede de fast food tem como objetivo ampliar a atuação em locais estratégicos do estado

Nilson Marinho

Publicado em 12 de maio de 2025 às 05:00

O Bob’s conta hoje com 58 pontos de venda na Bahia Crédito: Divulgação

O mercado de franquias no Brasil vem mantendo um ritmo acelerado de crescimento. Em 2024, o setor avançou 13,5% em relação ao ano anterior, ultrapassando R$ 273 bilhões em faturamento, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). Impulsionado por esse cenário positivo, o Bob’s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, aposta na força de sua marca no Nordeste e foca na expansão no Sul da Bahia, especialmente em Ilhéus e Itabuna, com o objetivo de atrair novos investidores e reforçar sua presença na região. >

Com mais de 70 anos de história e mais de 40 anos de experiência no franchising, o Bob’s conta hoje com 58 pontos de venda na Bahia, entre lojas e quiosques, e prevê inaugurar ao menos 10 novas operações no Estado em 2025. Entre elas, estão unidades com drive-thru, loja em aeroporto, shopping center e novos quiosques. Com essas inaugurações, a expectativa é de gerar cerca de 100 novos empregos diretos. “Ilhéus e Itabuna têm se destacado pelo crescimento econômico e pela chegada de novos empreendimentos. Diante desse cenário promissor, nosso objetivo é atrair novos franqueados e mostrar o potencial de retorno do investimento com a marca Bob’s”, destaca Fabiano Lima, diretor de expansão do Bob’s>

A região sul da Bahia é estratégica para o Bob’s por seu apelo turístico e potencial de consumo, características que também estão presentes em outros destinos do Nordeste onde a marca tem lojas, como Morro de São Paulo, no litoral baiano, o Pratagy Acqua Park, em Alagoas, e Jijoca de Jericoacoara (CE), que deve receber uma unidade ainda no primeiro semestre de 2025. Para o início do segundo semestre, também está prevista a abertura de uma loja na Praia do Forte (BA), reforçando a presença da rede em polos turísticos do estado.>

Além desses locais, a capital Salvador também está no plano de expansão da rede, com a abertura de 5 novos pontos de venda ainda este ano, sendo 3 na Nova Rodoviária e 2 em atacarejos da cidade. A presença em locais com grande fluxo de pessoas reforça a versatilidade dos modelos de negócio do Bob’s, que se adaptam a diferentes contextos e públicos, como aeroportos, rodoviárias, postos de combustíveis e atacarejos.>

Mercado da Bahia em expansão – No mês de abril, o Bob’s inaugurou sua quinta unidade em Feira de Santana. A loja gerou, inicialmente, 25 empregos diretos e tem a expectativa de atender mais de 10 mil clientes por mês. O ponto segue o conceito Bob’s Conecta, que combina design moderno, arquitetura industrial, cores vibrantes e soluções tecnológicas — como totens de autoatendimento, refil de molhos e refrigerantes, além de área infantil. O modelo foi desenvolvido para proporcionar uma experiência prática, acolhedora e conectada, fortalecendo a relação entre marca e consumidor.>

Os interessados em abrir uma franquia do Bob's podem entrar em contato com a área de franqueados da rede, por meio do WhatsApp (11) 99165-8570, no Instagram @franquiabobs ou ainda preencher o formulário diretamente no site da marca (www.bobs.com.br/seja-umfranqueado).>

Sobre o Bob’s>