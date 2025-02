OPORTUNIDADES

Bons salários e viagens pelo mundo: LATAM abre quase mil vagas; saiba como se inscrever

As inscrições para concorrer as vagas serão abertas a partir de 14 de fevereiro

Nilson Marinho

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 05:00

Divulgação LATAM Crédito: Divulgação LATAM

A LATAM Brasil, maior empregadora do setor aéreo nacional com 20,5 mil funcionários atualmente, acaba de anunciar a abertura de um processo seletivo. As contratações foram anunciadas logo após a companhia bater o recorde de mais de 1 mil contratações de tripulantes no país em 2024.

>

No novo ano processo seletivo da LATAM no Brasil, serão abertas 738 vagas para Comissários de Voo e 157 vagas para Copilotos, disponíveis para inscrição a partir de 14 de fevereiro em Link.>

"A abertura de quase 900 vagas para o complemento do nosso grupo de voos em apenas 1 ano é mais um reforço do forte investimento que a LATAM tem feito no Brasil e de como é possível, com o devido planejamento, investir de forma eficiente e sustentável em um setor fundamental para a nossa economia e sociedade”, afirma Jefferson Cestari, diretor de Recursos Humanos da LATAM Brasil.>

Tripulantes de cabine - para se cadastrar nesta vaga, os requisitos são: >

Ser maior de 18 anos; >

Formação: Ensino Médio Completo; >

Certificado Médico Aeronáutico (CMA), com validade mínima de 1 ano - no ato da inscrição; >

Imprescindível: Aprovação no exame teórico ANAC (Banca ANAC) - no ato da inscrição; >

Imprescindível: Experiência de trabalho em áreas de serviços, cargos de atendimento ao cliente e/ou vendas; >

Diferencial: Inglês e/ou Espanhol; >

Passaporte Brasileiro válido - no momento da admissão; >

Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP) | Vacina de Febre amarela (FA) - no momento da admissão. >

As inscrições estarão abertas de 14 a 19 de fevereiro de 2025 em: Link. Importante que o perfil do candidato no Trabalhe Conosco esteja utilizado e que o e-mail de contato cadastrado seja preferencialmente @gmail. >

Vale reforçar que, uma das mudanças implementadas pela LATAM para garantir processos seletivos mais diversos e inclusivos para tripulantes de cabine, diz respeito à exigência do idioma (inglês ou espanhol), que deixou de ser obrigatória e passou a ser desejável para o cargo. A companhia continua a aplicar o teste de idiomas para mapeamento, mas os critérios para a escolha dos candidatos são agora totalmente baseados em outras capacidades técnicas para exercício da função e em suas competências comportamentais. >

Outra iniciativa para democratizar o processo seletivo é a realização de 90% das suas etapas de forma online, com apenas exames e entrevista final presencial em locais próximos ao candidato. Isso contribui para que pessoas de todos os estados possam se candidatar e participar das etapas sem a necessidade de deslocamento até São Paulo, como era feito anteriormente até 2022.>

Tripulantes Técnicos - para se cadastrar nesta vaga, os requisitos são: >

Experiência mínima de 150 horas totais de voo de avião;>

Licença de Piloto Comercial de Avião;>

Habilitação IFRA;>



Habilitação MLTE ou Tipo;>

CCT de PLA;>

ICAO 4 ou Superior com validade mínima de 1 ano - no ato da inscrição;>

CMA de primeira classe com validade mínima de 1 ano - no ato da admissão;>

Curso Superior Completo;>

Passaporte brasileiro válido - no momento da admissão;>

Diferencial: Visto Americano (B1/B2) válido;>

Diferencial: Curso de jet training ou habilitação Tipo.>