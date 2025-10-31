EMPREGOS E SOLUÇÕES

CAIXA Cultural Salvador abre inscrições para oficina de produção teatral com Arlindo Lopes

A oficina gratuita voltada para estudantes e profissionais das artes cênicas acontece nos dias 4 e 5 de novembro

Carmen Vasconcelos

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 19:57

Gratuita e aberta a artistas, estudantes de teatro, cinema e demais profissionais da área, a atividade tem como proposta incentivar a autonomia criativa Crédito: Fotos: Maria Haydêe/DIVULGAÇÃO

Nos dias 4 e 5 de novembro, das 14h às 17h, a CAIXA Cultural Salvador realiza a oficina “Artista na Criação e Produção”, ministrada pelo ator, diretor e produtor Arlindo Lopes, que assina a direção artística do espetáculo “Menino Mandela”. Gratuita e aberta a artistas, estudantes de teatro, cinema e demais profissionais da área, a atividade tem como proposta incentivar a autonomia criativa e apresentar caminhos para o desenvolvimento de projetos culturais, da folha em branco à execução. As inscrições podem ser feitas no site da CAIXA Cultural Salvador.

Com mais de duas décadas de bagagem no teatro e no audiovisual, Arlindo Lopes irá compartilhar com os participantes como a produção também é um território para artistas. A oficina apresentará, em dois blocos, as etapas de realização de produções em segmentos como teatro, audiovisual e podcasts, oferecendo aos participantes ferramentas para transformar sonhos em realidade.

Segundo Arlindo, um lado é focado na parte técnica, que envolve noções sobre elaboração de projetos e inscrição em editais, e o outro é dedicado à dimensão criativa, abordando desde a concepção de ideias até aspectos orçamentários, acessibilidade e políticas afirmativas.

“A ideia é dialogar com artistas locais sobre esse universo da produção, podendo partilhar o quanto pode ser importante essa virada de chave. É uma oficina não só dedicada a estudantes de teatro ou de cinema, mas para artistas no geral, porque eu acho que muitos acham que produção não é para artista. A gente pode ter a nossa parte criativa e, de alguma forma, colocar essas ideias no mundo. Então vamos falar sobre a construção e idealização de um projeto, desde a folha em branco até a produção”, explica.

A atividade integra a programação do musical infantojuvenil “Menino Mandela”, que será apresentado nos dias 8 e 9 de novembro, na CAIXA Cultural Salvador. Vencedor de cinco prêmios do Centro Brasileiro de Teatro para a Infância e Juventude (CBTIJ), o espetáculo conduz o público por uma viagem poética e educativa pela infância de Nelson Mandela (1918-2013), revelando as experiências que moldaram o líder político e símbolo mundial da luta pela igualdade racial.

Com canções originais, bonecos e danças africanas, a peça imagina um encontro entre o jovem Mandela e sua neta Zoe, unindo gerações em uma narrativa que promove o letramento racial, a empatia e o respeito. Idealizada e dirigida por Arlindo Lopes, a montagem reforça o poder da arte como ferramenta de transformação e aprendizado, inspirando o público a refletir sobre os valores que constroem uma sociedade mais justa e plural.

SERVIÇO:

Oficina “Artista na Criação e Produção” com Arlindo Lopes

Local: Teatro da CAIXA Cultural Salvador

Data: 4 e 5 de novembro (terça e quarta-feira)

Horário: 14h às 17h

Vagas: 30