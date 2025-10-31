Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novo limite do saque-aniversário do FGTS entra em vigor neste sábado (1º); veja o que muda

Medida foi aprovada em outubro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 17:18

App do FGTS
App do FGTS Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

As mudanças na antecipação do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)passam a valer no próximo sábado (1º). Os ajustes, que estabelecem limites para a quantidade de operações, o prazo das antecipações e o valor que pode ser antecipado, foram aprovados por unanimidade pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS) em outubro.

Com as mudanças, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) estima que cerca de R$ 84,6 bilhões deixarão de ser direcionados às instituições financeiras e serão repassados diretamente aos trabalhadores até 2030. 

Saiba o que muda

FGTS

FGTS por Divulgação
FGTS por Agência Brasil
FGTS por Joédson Alves/Agência Brasil
App do FGTS por Joédson Alves/Agência Brasil
Aplicativo do FGTS por Marcelo Camargo/Agência Brasil
1 de 5
FGTS por Divulgação

Com as novas regras, o trabalhador que aderir ao saque-aniversário deverá aguardar 90 dias para efetuar a primeira operação de alienação do saldo. Hoje, não há restrição — a operação pode ser realizada imediatamente após a adesão. Outra mudança estabelece limite para operações simultâneas: a partir de agora, será permitida apenas uma por ano.

A proposta também estabeleceu um limite para o número de antecipações, que até então era definido por cada instituição financeira. Por exemplo, existem operações contratadas para pagar com a antecipação anual até 2056. Com as novas regras, será possível antecipar até cinco saques-aniversário (um por ano) em um período de 12 meses. Após esse prazo, o trabalhador poderá realizar até três novas antecipações — ou seja, em três anos. Atualmente, a média é de oito antecipações por contrato.

Outra mudança refere-se ao valor do saldo passível de antecipação. Antes, o trabalhador podia antecipar o valor integral da conta. Agora, o limite mínimo é de R$100,00 e o máximo de R$500 por saque-aniversário. Dessa forma, o trabalhador poderá antecipar até cinco parcelas de R$500 totalizando R$2, 5 mil.

Os conselheiros foram unânimes em afirmar que as mudanças são essenciais para garantir a sustentabilidade do FGTS. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, classificou o saque-aniversário como uma “armadilha” para os trabalhadores e lembrou que o governo desbloqueou, no início do ano, cerca de 12 bilhões de contas do Fundo.

“Ao ser demitida, a pessoa não pode sacar o saldo do seu FGTS — e demissões acontecem todos os dias. Hoje, já temos 13 milhões de trabalhadores com valores bloqueados, que somam R$ 6,5 bilhões. O saque-aniversário enfraquece o Fundo tanto como poupança do trabalhador quanto como instrumento de investimento em infraestrutura, habitação e saneamento”, afirmou o ministro.

Leia mais

Imagem - Saiba quando vale a pena sacar o FGTS antes da demissão ou aposentadoria

Saiba quando vale a pena sacar o FGTS antes da demissão ou aposentadoria

Imagem - Saque aniversário, empréstimo e rescisão: saiba quando e como você pode utilizar o FGTS

Saque aniversário, empréstimo e rescisão: saiba quando e como você pode utilizar o FGTS

Imagem - Veja quanto você vai receber de lucro do FGTS em 2025

Veja quanto você vai receber de lucro do FGTS em 2025

Entre 2020 e 2025, as operações de alienação do FGTS somaram R$ 236 bilhões. Atualmente, o Fundo conta com 42 milhões de trabalhadores ativos, dos quais 21,5 milhões (51%) aderiram ao saque-aniversário. Desses, cerca de 70% realizaram operações de antecipação do saldo junto às instituições financeiras.

Na reunião, também foram apresentadas aos conselheiros as propostas referentes à utilização de até 10% do saldo do FGTS como garantia em operações de crédito consignado. A medida ainda será analisada pelo Comitê Gestor do Crédito do Trabalhador.

O saque-aniversário do FGTS é uma modalidade que permite ao trabalhador retirar, anualmente, uma parte do saldo de suas contas vinculadas ao Fundo, no mês de seu aniversário, mediante habilitação no aplicativo ou site do FGTS.

O valor disponível para saque é calculado com base em uma alíquota sobre o saldo total, acrescida de uma parcela adicional fixa, que varia conforme o montante disponível. Ao optar por essa modalidade, o trabalhador perde o direito de sacar o saldo integral em caso de demissão sem justa causa, mantendo apenas o direito à multa rescisória de 40%.

Mais recentes

Imagem - 600 vagas: concurso da Polícia Penal tem salário de R$5,6 mil e VA de R$800

600 vagas: concurso da Polícia Penal tem salário de R$5,6 mil e VA de R$800
Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com vagas imediatas e salários de até R$ 4,5 mil

Prefeitura anuncia concurso público com vagas imediatas e salários de até R$ 4,5 mil
Imagem - Prefeitura abre concurso público com 350 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

Prefeitura abre concurso público com 350 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada