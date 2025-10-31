EMPREGOS E SOLUÇÕES

Contratações temporárias disparam e Catho registra mais de 55 mil vagas abertas

Especialista orienta profissionais a aproveitarem o momento para ampliar experiência, fazer novos contatos profissionais e abrir portas para o emprego efetivo

Carmen Vasconcelos

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 19:34

As áreas ampliam seus quadros de colaboradores para atender ao aumento de atividades no período Crédito: Shutterstock/Reprodução

Com a aproximação do fim do ano, a movimentação no mercado de trabalho já é visível e reflete a busca por profissionais para atender à alta demanda. Segundo levantamento da Catho, plataforma gratuita de empregos, mais de 55 mil vagas temporárias foram anunciadas apenas nos últimos quinze dias.

As oportunidades estão distribuídas em todo o território nacional, contemplando, principalmente, as áreas de administração, financeiro, industrial, suprimentos, saúde e telemarketing, que tradicionalmente ampliam seus quadros de colaboradores para atender ao aumento de atividades no período, principalmente gerado pela Black Friday e pelas festas de fim de ano.

De acordo com Carolina Tzanno, gerente sênior de RH da Redarbor Brasil, detentora daCatho, o cenário representa uma chance importante para profissionais que buscam recolocação ou desejam ingressar no mercado de trabalho: “As vagas temporárias são excelentes portas de entrada. Além de oferecerem a possibilidade de renda imediata, elas permitem que o profissional mostre suas habilidades, construa networking e, muitas vezes, conquiste uma efetivação posteriormente”.

A especialista ressalta ainda que, para se destacar, é essencial que o candidato trate o processo seletivo com a mesma seriedade de uma vaga efetiva, sendo importante preparar um bom currículo, atualizado e com foco nas competências mais valorizadas para a função. Ainda, vale demonstrar comprometimento, flexibilidade e vontade de aprender, tanto durante a entrevista como no dia a dia do trabalho temporário.

“As contratações temporárias também podem servir como um termômetro do mercado, indicando setores aquecidos e novas demandas por determinados perfis profissionais. Mesmo que o contrato tenha prazo definido, essa oportunidade gera aprendizado e aumenta a competitividade do candidato para futuras vagas. Se bem aproveitado, é um momento estratégico para quem quer ganhar experiência e conquistar mais visibilidade”, conclui a especialista.

Para quem deseja aproveitar o período e se candidatar às oportunidades, pode acessar o site ou aplicativo da Catho (clique aqui para download) e enviar o currículo de forma gratuita. Filtros como localização, salário, setor, modelo de trabalho e tipo de contrato estão disponíveis na plataforma para facilitar a busca.