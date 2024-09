EMPREGOS E SOLUÇÕES

Caminhos para promover o bem-estar e segurança emocional dos colaboradores

O mês de setembro convida as organizações a refletirem sobre iniciativas e discussões sobre saúde mental no trabalho. E, por que não falar sobre a segurança emocional? Em 2022 a OMS classificou o Burnout como uma doença ocupacional, ou seja, derivada do trabalho e o Brasil é o segundo país com mais casos.

Com assuntos relacionados ao bem-estar e doenças psicológicas dentro do mundo corporativo sendo cada vez mais discutidas, muitas companhias vêm investindo em formas de melhorar esse cenário: “Hoje temos uma visão muito diferente do que é trabalho e do que nos é exigido profissionalmente. Com esse cenário as organizações começaram a refletir sua cultura e tomar medidas estratégicas para humanizar o espaço de trabalho”, explica Anna Maria Buccino, gerente das áreas comercial e de serviços na Vetor Editora, especialista em soluções para as áreas de RH.