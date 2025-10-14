EMPREGOS E SOLUÇÕES

Capacitação gratuita sobre armazenamento de energia estará em Salvador no dia 17.10

O treinamento acontece das 13h às 18h, no Hub Salvador

Carmen Vasconcelos

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 15:21

O treinamento envolve a teoria e prática das principais inovações tecnológicas em armazenamento disponíveis no Brasil Crédito: Divulgação

Levantamento da Associação Brasileira de Armazenamento de Energia (Absae) aponta que o mercado brasileiro de armazenamento com baterias poderá movimentar cerca de R$ 77 bilhões até 2034, com 72 GWh de capacidade instalada. Só em 2024, a capacidade instalada do armazenamento no Brasil cresceu 200% em relação a 2023, de acordo com pesquisa da consultoria Greener. Ou seja, há um caminho promissor para os empreendedores de solar e armazenamento de energia para os próximos anos. Contudo, para que esse mercado favorável e se reverta em um negócio promissor, é fundamental que esses profissionais estejam capacitados para acompanhar, entender seu funcionamento e como as inovações tecnológicas podem atender às necessidades desse consumidor brasileiro ávido por segurança energética.

Para qualificar integradores solares de todo o Brasil, a SolaX Power percorre todo o país, desde 2024, com o SolaXP, que oferece capacitação gratuita a esses profissionais. No dia 17 de outubro, o treinamento, que contabiliza mais de dois mil participantes, estará em Salvador, das 13h às 18h, no Hub Salvador (Avenida da França, 393 – Comércio, 2º andar). As inscrições devem ser efetuadas pelo link:

O treinamento é conduzido pela equipe da SolaX Power, que aborda desde questões de mercado até o funcionamento dos mais modernos equipamentos que integram os sistemas de armazenamento, incluindo atividades práticas.

“Apagões são cada vez mais frequentes no Brasil, por exemplo, o último que atingiu a região metropolitana de São Paulo e deixou milhares de pessoas sem energia. E são essas interrupções frequentes um dos principais impulsionadores do mercado de armazenamento em baterias, já que esta é uma solução eficaz e que tem se tornado cada vez mais viável para que todos os setores da sociedade, desde apartamentos, residências, comércios e indústria, não sofram os prejuízos dessa recorrente falta de energia”, explica o gerente de marketing da SolaX Power, Valdo Mendes.

Sobre a SolaX Power - Fundada em 2012, a SolaX Power é consolidada como uma das principais fornecedoras globais de soluções solares e de armazenamento. Sendo uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores de Xangai e uma das fabricantes pioneiras de inversores híbridos na Ásia, a SolaX Power caminha hoje para a sua quinta geração de inversores híbridos. Com mais de 3.000 funcionários em todo o mundo, 100 patentes globais e mais de 1.100 certificações de mercado, a empresa reforça sua posição como líder no setor.