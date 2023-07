Codeba abre concurso com remunerações de até R$ 10,1 mil na Bahia

O concurso público da Codeba (Companhia das Docas do Estado da Bahia) está com inscrições abertas a partir desta segunda-feira (17) com oportunidades de níveis Médio e Superior, para Técnicos e Analistas Portuários, em diversas áreas e as remunerações podem passar dos R$ 10.100, além de R$ 1.334,95 de auxílio alimentação para todos os cargos.



A Codeba é uma autoridade portuária que administra os portos de Salvador, Ilhéus e Aratu. Com sede na capital baiana, a companhia é uma sociedade de economia mista vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da República e sua estrutura demanda profissionais de diversos campos de atuação. O certame conta tanto com vagas em aberto como cadastro de reserva.