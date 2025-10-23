Colégio oferece mais de 100 vagas de empregos em Salvador e Litoral Norte; saiba como concorrer

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Donaldson Gomes
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 10:22
O Colégio Villa Global Education está com mais de 100 vagas abertas para contratação CLT e estágio, oferecendo oportunidades nas unidades de Salvador (Paralela) e Litoral Norte (Catu de Abrantes e Praia do Forte). As posições abrangem diferentes áreas e níveis de atuação, incluindo funções administrativas, pedagógicas e de apoio escolar, para profissionais experientes e estudantes em busca de aprendizado prático.
No portal de carreiras do Villa é possível visualizar as vagas disponíveis, selecionar aquela que mais se adequa ao perfil e preencher o formulário de candidatura com as informações solicitadas. O envio do currículo é feito diretamente pela plataforma.
Para quem deseja fazer parte do time, mas não encontrou uma vaga compatível no momento, o portal oferece ainda a opção de cadastro no banco de talentos, garantindo que o currículo fique disponível para futuras oportunidades. Os interessados devem acessar clicando aqui.
A instituição, que tem como propósito formar pessoas fortes e felizes, preparadas para transformar as suas vidas e o mundo, é reconhecida pela proposta pedagógica inovadora e pelo ensino internacional, buscando talentos que compartilhem de sua missão de formar cidadãos globais, críticos e criativos. A escola atende da Educação Infantil ao Ensino Médio, sempre com foco no desenvolvimento integral do estudante e na formação de equipes comprometidas com a excelência educacional.
Confira as vagas
Analista de RH
Assistente Administrativo – Formatador
Assistente Financeiro (Contas a Pagar)
Assistente Financeiro (Orçamento)
Auxiliar de Apoio à Estrutura
Auxiliar de Classe
Auxiliar de Monitoramento
Auxiliar de Serviços Gerais
Instrutor de Pensamento Computacional
Professor(a) Especialista – Banco de Talentos
Professor(a) Regente – Educação Infantil
Professor(a) Regente – Ensino Fundamental Anos Iniciais
Professor(a) Regente Bilíngue – Educação Infantil
Professor(a) Regente Bilíngue – Ensino Fundamental Anos Iniciais
Estágio Bilíngue
Estágio em Pedagogia
Estágio em Psicologia