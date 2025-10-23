Acesse sua conta
Colégio oferece mais de 100 vagas de empregos em Salvador e Litoral Norte; saiba como concorrer

As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de atuação, incluindo funções administrativas, pedagógicas e de apoio escolar

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 10:22

O Colégio Villa Global Education está com mais de 100 vagas abertas para contratação CLT e estágio, oferecendo oportunidades nas unidades de Salvador (Paralela) e Litoral Norte (Catu de Abrantes e Praia do Forte). As posições abrangem diferentes áreas e níveis de atuação, incluindo funções administrativas, pedagógicas e de apoio escolar, para profissionais experientes e estudantes em busca de aprendizado prático.

No portal de carreiras do Villa é possível visualizar as vagas disponíveis, selecionar aquela que mais se adequa ao perfil e preencher o formulário de candidatura com as informações solicitadas. O envio do currículo é feito diretamente pela plataforma.

Para quem deseja fazer parte do time, mas não encontrou uma vaga compatível no momento, o portal oferece ainda a opção de cadastro no banco de talentos, garantindo que o currículo fique disponível para futuras oportunidades. Os interessados devem acessar clicando aqui

A instituição, que tem como propósito formar pessoas fortes e felizes, preparadas para transformar as suas vidas e o mundo, é reconhecida pela proposta pedagógica inovadora e pelo ensino internacional, buscando talentos que compartilhem de sua missão de formar cidadãos globais, críticos e criativos. A escola atende da Educação Infantil ao Ensino Médio, sempre com foco no desenvolvimento integral do estudante e na formação de equipes comprometidas com a excelência educacional.

Confira as vagas

Analista de RH

Assistente Administrativo – Formatador

Assistente Financeiro (Contas a Pagar)

Assistente Financeiro (Orçamento)

Auxiliar de Apoio à Estrutura

Auxiliar de Classe

Auxiliar de Monitoramento

Auxiliar de Serviços Gerais

Instrutor de Pensamento Computacional

Professor(a) Especialista – Banco de Talentos

Professor(a) Regente – Educação Infantil

Professor(a) Regente – Ensino Fundamental Anos Iniciais

Professor(a) Regente Bilíngue – Educação Infantil

Professor(a) Regente Bilíngue – Ensino Fundamental Anos Iniciais

Estágio Bilíngue

Estágio em Pedagogia

Estágio em Psicologia

