Co.liga lança edital com oportunidades de trabalho no Carnaval de Salvador

Iniciativa da OEI e da Fundação Roberto Marinho oferece formação e bolsa para que jovens atuem na comunicação, produção e receptivo do evento

Carmen Vasconcelos

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 22:15

O edital do ano selecionará dez pessoas para atuarem no Carnaval de Salvador Crédito: Arquivo Correio

A co.liga começa 2026 com uma grande oportunidade para Salvador. Lançado no dia 16, o primeiro edital do ano selecionará dez pessoas para atuar no Carnaval de Salvador. O grupo terá acesso à formação, receberá uma bolsa e poderá atuar em áreas como comunicação, produção e receptivo do evento.

Iniciativa da Organização de Estado Ibero-americanos (OEI) e da Fundação Roberto Marinho, o edital tem inscrições abertas até o dia 2 de fevereiro.Para participar é necessário ter 18 anos ou mais e residir na cidade de Salvador. Também é importante que o candidato tenha disponibilidade para o dia 14 de fevereiro.

Os selecionados vão atuar no ‘Trio da Cultura’, que vai percorrer o circuito Dodô (Barra – Ondina). Para efetivar a inscrição, é necessário completar o cadastro na co.liga, escola digital e gratuita de economia criativa, tecnologia e cultura, e concluir o curso de “Produção de festivais e eventos culturais”. Para fazer a inscrição é necessário apresentar o certificado de conclusão deste curso.

A expectativa é que ao longo da jornada, cada selecionado possa conhecer mais sobre o Carnaval de Salvador, aprender sobre produção, comunicação e atendimento em grandes eventos, além de desenvolver competências técnicas e socioemocionais essenciais para atuação profissional na economia criativa.

“O edital é uma oportunidade de formação que conecta as juventudes às dinâmicas reais de produção cultural, comunicação e gestão, em um dos maiores eventos culturais do país. Essa vivência prática amplia repertórios, desenvolve competências e abre portas para novas trajetórias profissionais. Em um cenário como o de Salvador, onde a economia criativa é pulsante, essa experiência pode ser um marco transformador para quem busca se inserir nesse mercado”, avalia a coordenadora da co.liga, Bruna Camargos.

Os dez selecionados serão acompanhados e preparados para atuar no evento. Eles vão participar de, pelo menos, três encontros formativos e concluir um curso digital na co.liga. Antes da vivência prática, também haverá uma oficina preparatória presencial para simulação das atividades. Cada participante receberá uma bolsa de R$1.800, que inclui ajuda de custo para alimentação e transporte durante o período de formação e trabalho.

O Carnaval de Salvador é reconhecido internacionalmente como um dos maiores eventos culturais do mundo e um dos principais motores da economia criativa da Bahia. A festa mobiliza milhões de foliões todos os anos e gera impactos econômicos expressivos para a cidade de Salvador e para o estado, ativando cadeias produtivas ligadas à cultura, turismo, comunicação, tecnologia, gastronomia, moda, serviços e economia popular.

As inscrições acontecem entre 16 de janeiro e 2 de fevereiro. Para saber mais sobre a oportunidade e enviar sua candidatura, acesse o site da co.liga: Link

Cronograma do Edital

Período de inscrições: 16/01 a 02/02/2026

Divulgação do resultado: 05/02/2026

Abertura da formação: 09/02/2026

Masterclass: 10/02 e 11/02/2026

Oficina presencial: 12 ou 13/02/2026

Vivência prática no Trio Elétrico: 14/02/2026 Encontro de avaliação e sistematização da experiência: 24/02/2026 Encontro de avaliação e sistematização da experiência: 24/02/2026

Sobre a OEI

Sob o lema “Fazemos a cooperação acontecer”, a Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) é, desde 1949, o primeiro organismo intergovernamental de cooperação Sul-Sul no espaço ibero-americano. Atualmente, conta com 23 Estados-membros e 19 escritórios nacionais, além de sua Secretaria-Geral em Madri. Com mais de 650 projetos em andamento e mais de 400 convênios ativos de cooperação com entidades públicas, bancos multilaterais, universidades, organizações da sociedade civil, empresas e outros organismos internacionais, a OEI representa uma das maiores redes de cooperação da Ibero-América. Entre seus resultados, destaca-se a contribuição para a drástica redução do analfabetismo na região, com uma média de mais de 12 milhões de beneficiários diretos nos últimos cinco anos. Saiba mais: Link

Sobre a FRMA

Fundação Roberto Marinho atua há quase cinco décadas no enfrentamento das desigualdades por meio da educação. A instituição desenvolve soluções inovadoras que articulam conhecimento, comunicação e mobilização social, promovendo uma educação inclusiva, encantadora e emancipatória, em diálogo permanente com a sociedade. Sua atuação se organiza em três frentes complementares: o Canal Futura, que amplia o debate público com produções audiovisuais educativas; a inclusão educacional, com iniciativas como o Telecurso, o SEJA e a Unidade Escolar, voltadas à garantia do direito à educação básica; e a inclusão produtiva, por meio da co.liga e do Aprendiz Legal, que ampliam oportunidades de formação, trabalho e renda para jovens. Saiba mais em: www.frm.org.br.