Com remuneração de R$ 8.800,00, Itaú abre programa de trainee

O programa é um dos mais procurados do país, com 87 mil inscritos em sua edição anterior

Publicado em 10 de agosto de 2024 às 09:00

As inscrições para o Programa Trainee Itaú 2025 estão abertas e vão até 2/9 Crédito: Shutterstock/reprodução

As inscrições para o Programa Trainee 2025 do Itaú Unibanco estão abertas e vão até 2/9. Podem se inscrever pessoas de qualquer curso de longa duração (quatro anos ou mais) das áreas de Humanas, Exatas e Biológicas, com graduação a partir de dezembro de 2022 até dezembro de 2025. Para se inscrever, os interessados de todo o Brasil devem acessar o site: https://traineefeitodefuturo.com.br/, que, além de página de inscrição, conta com um chatbot para tirar dúvidas e oferecer dicas sobre o processo, de forma rápida e acessível. Na última edição, o programa teve 87 mil inscritos, consolidando-se como um dos mais procurados do país.

“O Programa Trainee Itaú é desenhado para formar profissionais que possam liderar o futuro do banco, oferecendo uma estrutura robusta de treinamentos e experiências práticas, que proporciona uma visão holística e estratégica dos nossos negócios”, explica Sérgio Fajerman, diretor da área de Pessoas, Marketing e Comunicação Corporativa do Itaú Unibanco. “Estamos celebrando os 100 anos do banco e buscamos pessoas que queiram deixar um legado por onde passam, comprometidas em trazer novas perspectivas e que, acima de tudo, estejam dispostas a contribuir ativamente para inovação e desenvolvimento de soluções que atendam cada vez mais às necessidades dos nossos clientes”, explica o executivo.

Os candidatos poderão optar por uma das três trilhas: Negócios Varejo, Negócios Atacado e Institucional. Essa última trilha é uma novidade para esse ano, trazendo a possibilidade de atuar em áreas corporativas e institucionais do banco, como Recursos Humanos, Gestão de Riscos e Marketing. Este ano, o conteúdo foi remodelado e, agora, todas as trilhas incluem ainda mais temas relacionados ao uso de dados, produtos digitais e metodologias ágeis, com foco nas novas carreiras que estão surgindo no mercado de trabalho. Ao longo do programa, os trainees são estimulados a descobrir novas práticas e contribuir com suas próprias inovações.

O Itaú Unibanco busca pessoas com habilidades para estruturar e solucionar problemas, trabalhar com dados e que sejam capazes de olhar para fora do banco para identificar e apreender tendências. “É fundamental que nossos futuros executivos estejam em um ambiente no qual experimentem e promovam os nossos valores corporativos, sejam obstinados em encantar nossos clientes, aprendam continuamente, questionem certezas e formulem hipóteses. O trabalho colaborativo intenso ao longo do Programa Trainee Itaú é uma das melhores formas de desenvolver e aplicar essas habilidades”, conclui Fajerman.

Período de Inscrição: de 1º/8 a 2/9

Pré-requisitos:

1. São elegíveis graduados em qualquer curso de longa duração – quatro anos ou mais – nas áreas de Exatas, Humanas ou Biológicas, a partir de dezembro de 2022 e universitários com previsão de formação até dezembro de 2025;

2. Disponibilidade para trabalhar 8 horas;

3. Disponibilidade para trabalho presencial em São Paulo - caso esteja fora de São Paulo, o candidato receberá bolsa auxílio no valor de 1 salário para realocação, se necessário;

4. Inglês: a partir de avançado para Negócios Atacado; não é exigido para Negócios Varejo ou Trilha Institucional.

Etapas da seleção para o Trainee 2025

O processo seletivo desta edição será totalmente online e tem quatro etapas: inscrição e testes; entrevistas individuais; dinâmica em grupo; e entrevista final com os executivos do banco. Ao longo das etapas, os avaliadores levarão em consideração os conhecimentos e experiências anteriores dos candidatos, bem como a preparação prévia, capacidade de trabalhar com dados e de forma colaborativa. A capacidade dos candidatos em aprender, de pensar em soluções para os clientes, bem como se comunicar também são itens considerados durante as etapas.

Todos os executivos do banco passam por um treinamento de vieses inconscientes, para que a seleção tenha foco nas habilidades e potencialidades do candidato.

A missão da liderança

O Trainee Itaú 2025 tem a missão de desenvolver e acelerar a carreira dos talentos participantes, possibilitando a ascensão para cargos de liderança no médio prazo. Com abordagem personalizada e focada nas necessidades específicas do mercado atual, o programa permite que os trainees vivenciem práticas profissionais desafiadoras, com treinamentos técnicos e comportamentais exclusivos. Além disso, recebem mentoria individual com acompanhamento próximo da alta liderança do banco, que envolve o monitoramento contínuo do progresso e desempenho dos profissionais. Para aqueles que não dominam o idioma inglês, serão oferecidos cursos.

Além da parte técnica, as trilhas de desenvolvimento oferecem vivências em grupo e dinâmicas estratégicas que trabalham competências como: autonomia, liderança, inteligência emocional, pensamento crítico e inovação. As habilidades interpessoais, como boa comunicação e trabalho em equipe, também são fortemente incentivadas durante todo o programa.

Remuneração e benefícios:

- Remuneração: R$ 8.800,00 + participação nos lucros e resultados

- Auxílio Refeição

- Auxílio Alimentação

- Assistência Médica e Odontológica

- Vale Transporte

- Auxílio creche para filhos de até 71 meses

- Seguro de vida

- Descontos em farmácias conveniadas

- Convênio com Academias e WellHub

Outros benefícios por ser colaborador Itaú:

- Itaú Shop – programa de vantagens, descontos e serviços exclusivos de diversos parceiros no Brasil e na América Latina. Só no Brasil são mais de 1.100 parceiros cadastrados, desde lojas de decoração, grandes varejistas, presentes e entretenimento.

- Previdência - Os planos de previdência complementar são investimentos de longo prazo que permitem acumular, de forma segura, recursos, para que você e sua família possam ter mais qualidade de vida no futuro.

- Incentivo a curso de idiomas (sujeito a regra de elegibilidade)

Local: São Paulo

Carga Horária: das 9h às 18h (segunda a sexta)