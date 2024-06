EMPREGOS E SOLUÇÕES

Com salários entre R$ 8,5 mil e R$ 14 mil, TRF1 abre concurso

Bolsas para aprimorar conhecimentos voltada para a população LGBTQIAPN+, mulheres, pessoas negras e profissionais 50 +

Carmen Vasconcelos

Publicado em 17 de junho de 2024 às 06:00

Oportunidade no Judiciário

Foi publicado o edital para o concurso do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). O certame oferece 17 vagas imediatas para técnico judiciário e analista judiciário, além do cadastro de reserva para os dois cargos, cuja remuneração inicial é de R$ 8,5 mil e R$ 14 mil, respectivamente. O TRF1 abrange os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal. Os interessados devem se inscrever entre 19.06 e dia 22.06 no site. A banca organizadora será a da Fundação Getúlio Vargas e o valor da taxa de inscrição é de R$ 90 (técnico) e R$ 120 (analista). As provas objetivas e discursivas estão previstas para 29 de setembro. Acesse bit.ly/3KITyu1

Super estagiários para a Tim

A TIM está procurando mais “Super Estags” para compor sua equipe em diferentes regiões do Brasil. A operadora está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2024 até o dia 19 de julho, com 145 vagas para áreas de tecnologia, análise de dados, gestão corporativa, engenharias, finanças e negócios. O modelo de trabalho é híbrido, com presença no escritório por até três dias na semana. Para maximizar as oportunidades de aprendizagem dos(as) estagiários(as) é prevista a flexibilização de até quatro dias presenciais, com acompanhamento de tutor, e uma jornada de aprendizagem customizada para o desenvolvimento de competências específicas das áreas de atuação, habilidades digitais e comportamentais. As bolsas têm valores entre R$ 1.530 e R$ 1.700 . Acesse: https://tim.academiadouniversitario.com.br/

Bolsas da diversidade

A Strides Tech Community lançou uma ação em parceria com a ImpulsoBeta com o objetivo de fornecer 1.000 bolsas de estudo para lideranças tech diversas, de forma a capacitá-las para altos cargos de gestão das empresas do setor. As organizações estão destinando 500 bolsas exclusivamente para lideranças LGBTQIAPN+ e as demais 500 bolsas para mulheres, negras, 50 +. As inscrições podem ser realizadas através do site https://www.strides.com.br/

Conhecimentos abertos

A John Deere lançou o Campus John Deere, uma plataforma de educação online aberta ao público. Com o objetivo de democratizar o acesso ao conhecimento especializado sobre a área agrícola. Para se inscrever, basta acessar o site www.campus.deere.com.br.

