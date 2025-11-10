EMPREGOS E SOLUÇÕES

Como usar os últimos meses do ano para impulsionar a carreira

Estratégia de "curto prazo inteligente" propõe foco em ações de alto impacto para transformar a reta final de 2025 em um sprint produtivo e sustentável

Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 15:42

O gestor de carreiras Virgilio Marques dos Santos, sócio-fundador da FM2S Educação e Consultoria, propõe uma estratégia chamada "curto prazo inteligente" Crédito: Isaque Martins/Divulgação

À medida que novembro avança, a sensação de urgência cresce: o ano está acabando e muitas metas ainda parecem distantes. Para muita gente, a reação é tentar compensar o tempo perdido com uma maratona de trabalho — o que costuma terminar em exaustão e frustração.

Mas há uma alternativa. O gestor de carreiras Virgilio Marques dos Santos, sócio-fundador da FM2S Educação e Consultoria, propõe uma estratégia chamada "curto prazo inteligente": um método para canalizar a energia da reta final do ano em ações pontuais, de alto impacto e com resultados reais antes do recesso.

"Em vez de tentar fazer tudo, o segredo é focar em uma ou duas ações que realmente podem mudar o jogo para sua carreira. É aplicar o princípio de Pareto — 20% de esforço para 80% de resultado — ao desenvolvimento profissional", explica Santos.

De acordo com ele, a chamada "síndrome do fim de ano" leva muitas pessoas à produtividade vazia: respondem mais e-mails, participam de mais reuniões, trabalham mais horas, mas sem direção clara. "Correm muito, mas em círculos", afirma. O "curto prazo inteligente" propõe o oposto: um sprint estratégico, concentrado em metas bem definidas e sustentáveis.

O gestor sugere um plano dividido em três passos práticos:

1. Diagnóstico cirúrgico

O primeiro passo é olhar para o ano com honestidade e método. Quais metas saíram do papel? O que ficou pelo caminho — e por quê? Identifique o principal gargalo: pode ser uma habilidade técnica que faltou, uma competência comportamental ainda em desenvolvimento ou simplesmente falta de visibilidade dentro da equipe. "Às vezes, nossa carreira está a uma conversa de distância de um novo patamar. Descobrir qual é essa conversa-chave — com o gestor, com um mentor ou com alguém de outra área — é o primeiro movimento desse sprint", orienta.

2. Escolha de um microprojeto de alto impacto

Com o diagnóstico em mãos, o próximo passo é focar em um único projeto relevante para executar até dezembro. Nada de listas intermináveis — a ideia é escolher algo com início, meio e fim claros, que realmente te deixe em uma posição melhor em janeiro. "Pode ser concluir um curso técnico e aplicar o aprendizado em um projeto real, resolver um problema interno que ninguém quer assumir ou fortalecer conexões estratégicas dentro da empresa", explica o especialista. O segredo, segundo ele, é que o microprojeto gere um resultado mensurável — algo que demonstre iniciativa e entrega concreta.

3. Comunicar e colher os frutos

Dezembro é o momento de dar visibilidade ao que foi feito. Organize os resultados, documente os aprendizados e apresente o impacto do microprojeto. "Ninguém vai adivinhar o seu esforço", lembra Santos. "Marque uma conversa de fechamento com o gestor, mostre o que entregou e conecte isso às suas metas para 2026."

Para o especialista, essa postura demonstra maturidade e pensamento estratégico, duas competências cada vez mais valorizadas pelas empresas. "Ainda dá tempo de virar o jogo antes do fim do ano. Não para fazer tudo, mas para fazer o que realmente importa", conclui.