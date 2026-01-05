EMPREGOS E SOLUÇÕES

Concurso com salários de até R$ 30,8 mil

Câmara dos Deputados: Edital prevê 35 vagas imediatas e cadastro de reserva

Carmen Vasconcelos

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 06:30

Seleção Câmara dos Deputados é considerada a mais aguardada de 2026 e terá provas objetiva e discursiva em apenas 60 dias após o edital Crédito: Shutterstock

Começa hoje (5), as inscrições para o concurso público com 35 vagas imediatas, lançado pela Câmara dos Deputados. O edital lançado no último dia 30 de dezembro, contempla ainda a formação de cadastro de reserva, destinadas a candidatos com nível superior em diversas especialidades.

A seleção é organizada pelo Cebraspe e prevê salários iniciais que variam de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99 para os cargos de Técnico Legislativo e Analista Legislativo, respectivamente.

As inscrições estarão abertas até 26 de janeiro, exclusivamente pela internet. A taxa de participação é de R$ 100 para o cargo de técnico e R$ 130 para analista.

As provas estão previstas para o dia 8 de março de 2026.

Seleção atraente

Segundo Diego Fontes, professor do Gran Concursos, o certame é considerado o mais aguardado de 2026.

“Sem dúvidas, este é o concurso mais esperado e será o grande destaque de 2026. Os editais do Poder Legislativo costumam ser publicados a cada dez anos. No caso do cargo de Assistente Legislativo, o último concurso ocorreu há quase 18 anos. Seja pela raridade dessas seleções ou pelas excelentes remunerações, que ultrapassam os R$ 30 mil, este é, definitivamente, o concurso de 2026”, avalia.

Além dos salários, os aprovados terão direito a benefícios como auxílio-alimentação, assistência pré-escolar, assistência médica e odontológica e auxílio-transporte.

Para concorrer, é exigido diploma de curso superior devidamente registrado, independentemente da área de formação, conforme o cargo pretendido.

O processo seletivo será composto por duas etapas: prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva terá 180 questões — um formato considerado inédito por trazer um número maior de itens em relação ao último concurso —, sendo 90 de conhecimentos gerais e 80 de conhecimentos específicos. A aplicação terá duração de cinco horas.

Já a prova discursiva contará com duas questões e a elaboração de uma peça de natureza técnica sobre temas relacionados aos conhecimentos específicos do cargo. Para essa etapa, os candidatos terão três horas.

Atenção especial

De acordo com Diego Fontes, a preparação para a prova discursiva merece atenção especial.

Ele lembra que, no último concurso, muitos candidatos que haviam obtido bom desempenho na prova objetiva acabaram eliminados nessa fase, o que levou a Câmara a abrir uma nova seleção para o cargo de Analista de Processo Legislativo.

Diante do curto intervalo entre a publicação do edital e a aplicação das provas — cerca de 60 dias, incluindo feriados como o Carnaval —, o professor recomenda estratégias de estudo mais focadas. “É fundamental aproveitar a base que o candidato já possui. Quem já estudou o conteúdo programático deve priorizar revisões rápidas e a resolução de questões, em vez de retomar toda a teoria. Para quem tem uma base consistente, o foco deve ser total em exercícios e no uso de materiais mais sintéticos, otimizando o tempo de preparação nesse curto período”, orienta.

DICAS PARA SE PREPARAR PARA O CONCURSO DA CÂMARA

• Aproveite a base já construída

Com pouco tempo entre o edital e a prova, evite recomeçar os estudos do zero. Priorize revisões dos conteúdos já vistos.

• Foque na resolução de questões

Resolver exercícios, especialmente da banca Cebraspe, ajuda a fixar o conteúdo e a entender o estilo das provas.

• Dê atenção especial à prova discursiva

Histórico de eliminações nessa etapa reforça a importância de treinar respostas discursivas e peças técnicas.

• Use materiais sintéticos

Resumos, mapas mentais e esquemas otimizam o tempo e facilitam a revisão nos dias finais.

• Simule o dia da prova

Treinar com tempo cronometrado contribui para o controle do ritmo e reduz a ansiedade.

• Organize um plano realista