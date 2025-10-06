Acesse sua conta
Concurso de prefeitura tem 190 vagas de nível médio com salários de R$ 3 mil

Inscrições podem ser realizadas até esta quarta-feira (8)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 06:00

Prefeitura de Canoas
Prefeitura de Canoas Crédito: Derli Colomo Júnior/Prefeitura de Canoas

Se encerram na próxima quarta-feira (8) as inscrições para o concurso público da prefeitura de Canoas, no Rio Grande do Sul, para um com o objetivo de contratar profissionais para diversos cargos na área da educação. São 436 vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. Os valores dos salários variam entre R$ 3 mil e R$ 6,1 mil. A carga horária das vagas varia entre 20h e 40h. As candidaturas podem ser realizadas até às 13h.

Veja vagas do concurso da prefeitura de Canoas

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet no site da banca escolhida para o certame, a Objetiva Concursos. O valor da taxa de Inscrição, para cargos/ocupações de nível médio é de R$ 131,87. O valor da taxa de inscrição para cargos/ocupações de nível superior é de R$ 219,79. 

As provas objetivas serão realizadas no dia 2 de novembro. O período para apresentação de títulos é de 1º a 3 de dezembro. A publicação da classificação final será efetuada no dia 23 de dezembro.

O concurso tem validade até dois anos, a contar da data de homologação final, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração Municipal.

Veja o edital completo.

