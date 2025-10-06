EMPREGOS E SOLUÇÕES

IA: a nova aliada dos pequenos negócios

A tecnologia pode impulsionar vendas e aproximar empreendedores dos clientes

Carmen Vasconcelos

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 06:30

A tecnologia tem se consolidado como uma aliada poderosa para empreendedores que buscam crescer com eficiência Crédito: Shutterstock

A inteligência artificial (IA) deixou de ser privilégio das grandes corporações e já faz parte do dia a dia de milhares de micro e pequenos negócios no Brasil.

Seja por meio de chatbots no WhatsApp, sistemas de gestão financeira automatizados ou ferramentas acessíveis como o ChatGPT e o Canva, a tecnologia tem se consolidado como uma aliada poderosa para empreendedores que buscam crescer com eficiência.

Segundo o Professor e doutor Heitor Ferrari Marback, coordenador do Núcleo de Gestão da Unijorge, ainda há uma parcela significativa de pequenos gestores que nem sequer compreende o que é a IA ou como ela pode ser útil.

Heitor Ferrari Marback lamenta o fato de haver uma parcela significativa de pequenos gestores que nem sequer compreende o que é a IA ou como ela pode ser útil Crédito: Arquivo pessoal

“Muitos acreditam que inteligência artificial é sinônimo de ChatGPT, mas ela já está presente em diversas soluções de baixo custo que ajudam em áreas como marketing, atendimento, estoque e finanças”, afirma.

Para o professor Luciano Furtado, especialista em e-commerce e sistemas logísticos, a questão não é mais acesso à tecnologia — que hoje é simples e barato —, mas a capacidade de cada empreendedor de identificar onde a IA pode gerar valor.

“Ela já está integrada a ferramentas usadas no dia a dia: aplicativos de mensagens, plataformas de vendas e até suítes de escritório. O ponto central é saber explorá-la de forma estratégica”, explica.

Onde usar?

Entre os primeiros impactos percebidos estão o atendimento ao cliente, com chatbots que funcionam 24 horas, a gestão financeira, por meio de projeções automáticas de fluxo de caixa, e o marketing digital, onde a segmentação de campanhas ajuda a atingir o público certo com menos investimento.

De acordo com Marback, o varejo e os serviços digitais são setores em que os resultados aparecem mais rápido: “A IA organiza dados, sugere fluxos de atendimento, otimiza logística e identifica tendências de consumo, permitindo que o empreendedor se antecipe”.

Já Furtado destaca que a IA possibilita ao pequeno fazer mais com menos. “Um gerenciador de anúncios hoje consegue testar imagens, textos e públicos em tempo real, algo que antes só empresas com grandes orçamentos podiam fazer. Isso coloca os pequenos em pé de igualdade com grandes marcas”.

O professor Luciano Furtado garante que a questão não é mais acesso à tecnologia,mas a capacidade de cada empreendedor de identificar onde a IA pode gerar valor Crédito: Divulgação

Exemplos que inspiram

Casos reais comprovam o impacto da tecnologia. Marback cita o exemplo do Lipy do Amendoim, microempreendedor que conseguiu ampliar vendas em um mercado sazonal ao usar IA para manter contato constante com clientes pelas redes sociais. “Esse cara vende amendoim cozido o ano todo, em uma cidade em que o consumo do amendoim sempre foi muito associado à determinadas épocas do ano. Ele usa a IA para manter o contato constante com os clientes, usa a rede social para estar sempre presente, e vende muito”, completa.

Já Furtado lembra iniciativas como o Market4u, rede de mercados autônomos que usa IA para ajustar o mix de produtos em tempo real, e a Lavô, lavanderia que personaliza promoções de acordo com o perfil de cada cliente.

Para tirar proveito real da IA, ambos especialistas concordam: é preciso aprender a interpretar dados e desenvolver pensamento crítico.

“Não adianta acumular informações sem saber utilizá-las. O gestor deve ter visão sistêmica do negócio e manter desejo de aprendizado contínuo”, reforça Marback.

Luciano complementa: “Não é necessário virar especialista em tecnologia, mas é fundamental ter curiosidade para explorar recursos novos, experimentar gradualmente e conectar cada ferramenta a um objetivo claro — vender mais, reduzir custos ou melhorar o atendimento”.

Cuidados no caminho

O entusiasmo não pode dispensar cautela. Os erros mais comuns, segundo os especialistas, vão desde acreditar que a IA resolverá todos os problemas até implantar ferramentas sem integração com os processos existentes.

Outro ponto sensível é o risco de substituir totalmente o atendimento humano por chatbots, o que pode afastar clientes. Para os próximos anos, a perspectiva é clara: a IA será cada vez mais parte da rotina dos pequenos negócios. Mas a tecnologia não substitui o olhar humano.

“Não existe IA sem inteligência natural. O empreendedor continua sendo o protagonista, e a máquina é um apoio às suas decisões”, afirma Marback.

Já Furtado conclui: “A IA se tornará tão comum quanto uma planilha ou um aplicativo de mensagens. O diferencial competitivo será de quem souber equilibrar dados e sensibilidade humana, eficiência e proximidade com o cliente”.

Suporte da IA

ChatGPT (OpenAI) Apoio em atendimento ao cliente, criação de textos para redes sociais, ideias de negócios e suporte administrativo.

Notion AI Organização de tarefas, gestão de projetos e geração automática de resumos, relatórios e planos de ação.

QuickBooks Online Gestão financeira com IA: categorização automática de despesas, relatórios inteligentes e previsões de fluxo de caixa.

Canva com IA (Magic Studio) Criação rápida de artes profissionais, posts para redes sociais, apresentações e materiais de marketing.

Grammarly Correção e aprimoramento de textos, com sugestões inteligentes de tom e clareza para comunicação com clientes.

Pipedrive + IA Sales Assistant CRM que ajuda a prever vendas, organizar contatos e sugerir próximos passos no funil de vendas.