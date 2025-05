EMPREGOS E SOLUÇÕES

Conectar Cultural valoriza saberes locais e premia cinco iniciativas do Recôncavo com R$100 mil

Galvani e Ultracargo abrem oportunidades no interior da Bahia

Publicado em 5 de maio de 2025 às 06:00

Galvani abre vagas na Bahia >

A Galvani está com inscrições abertas para novas vagas de emprego nas unidades de Luís Eduardo Magalhães e Irecê. As oportunidades abrangem diferentes áreas, incluindo manutenção, segurança do trabalho, operações, administração, processos industriais e engenharia. Os prazos para candidatura variam conforme a posição.O processo seletivo será conduzido por meio de análise curricular, entrevistas e dinâmicas de grupo.Os interessados devem acessar o site trabalheconosco.vagas.com.br/galvani e preencher o formulário de inscrição. >

Chamada pública tem prêmio de R$ 100mil >

O Recôncavo da Bahia, símbolo da identidade afro-brasileira, foi escolhido para marcar a estreia do Conectar Cultural, uma chamada pública inédita que busca promover reconhecimento financeiro e valorização dos saberes e fazeres culturais da região. Com inscrições a partir de hoje,05, no site www.conectarcultural.com.br/inscricoes, a iniciativa tem como objetivo impulsionar a valorização da cultura local, além de reconhecer atores e promotores culturais das cidades do Recôncavo. Podem participar representantes de atos festivos, rituais, práticas sociais, saberes e conhecimentos relacionados à natureza e ao universo, além de técnicas artesanais tradicionais dos 20 municípios do Recôncavo Baiano. O chamamento irá selecionar até cinco iniciativas para receber premiações de R$100 mil. >

Ultracargo contrata >

A Ultracargo, soluções logísticas integradas, está com oportunidades de trabalho para diversas localidades do país. Em Candeias (BA) e São Luís (MA), a companhia recebe candidaturas para Operador Mantenedor Multimodal. Há, também, posições para Técnicos de Segurança do Trabalho, Eletromecânico e Instrumentista em outros municípios brasileiros. Acesse: https://www.linkedin.com/company/ultracargo/ ou https://ultracargo.gupy.io/>

SAC Náutico em SSA >

O SAC Náutico - Instalado no Doca 1 (Comércio) - oferece um leque de serviços integrados, com o objetivo de agilizar e simplificar os procedimentos burocráticos para o ambiente de negócios da náutica e impulsionar o desenvolvimento econômico. Saiba mais: (71) 3202-7940 >

