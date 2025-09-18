EMPREGOS E SOLUÇÕES

Construtora Tenda anuncia vagas para área de Construção Civil em Salvador

Com processo seletivo até 30 de setembro, empresa busca profissionais para diversas funções na área de construção civil, com benefícios, para obras na capital baiana e região

c com assessoria

Carmen Vasconcelos

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 20:25

As vagas disponíveis são para montador de forma de alumínio, pedreiro, pintor, ceramista e operador de acabamento. Crédito: DIVULGAÇÃO

A Construtora Tenda, referência nacional em habitação popular, está com 15 oportunidades abertas para a área de Obras em Salvador e Região Metropolitana.

As vagas disponíveis são para montador de forma de alumínio, pedreiro, pintor, ceramista e operador de acabamento.

Os interessados podem se candidatar até 30/09, enviando currículo para o e-mail jessica.alcantara@tenda.com ou via WhatsApp, no número (71) 99963-0011.

O pacote de benefícios inclui folga de aniversário, vale-refeição, vale-transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio-creche para mães (até 2 anos do bebê) e licença paternidade estendida. a Tenda oferece também, clube de parcerias, descontos em ingressos Cinemark e farmácias, previdência privada e convênio com academias através do Wellhub (antigo Gympass).

A construtora valoriza a diversidade, a inclusão e o respeito em seu ambiente de trabalho, buscando profissionais qualificados e engajados em construir sonhos.

Sobre a Tenda