Construtora Tenda anuncia vagas para área de Construção Civil em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carmen Vasconcelos
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 20:25
A Construtora Tenda, referência nacional em habitação popular, está com 15 oportunidades abertas para a área de Obras em Salvador e Região Metropolitana.
As vagas disponíveis são para montador de forma de alumínio, pedreiro, pintor, ceramista e operador de acabamento.
Os interessados podem se candidatar até 30/09, enviando currículo para o e-mail jessica.alcantara@tenda.com ou via WhatsApp, no número (71) 99963-0011.
O pacote de benefícios inclui folga de aniversário, vale-refeição, vale-transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio-creche para mães (até 2 anos do bebê) e licença paternidade estendida. a Tenda oferece também, clube de parcerias, descontos em ingressos Cinemark e farmácias, previdência privada e convênio com academias através do Wellhub (antigo Gympass).
A construtora valoriza a diversidade, a inclusão e o respeito em seu ambiente de trabalho, buscando profissionais qualificados e engajados em construir sonhos.
Sobre a Tenda
A Tenda (B3: TEND3) é uma das principais construtoras do Brasil e está listada no Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da B3. Atua em dez regiões metropolitanas do Brasil, com empreendimentos voltados para as faixas 1, 2 e 3 do Programa Minha Casa Minha Vida e maior foco nas faixas 1 e 2. Ao longo de sua bem-sucedida trajetória, a companhia já propiciou a mais de 180 mil famílias a conquista da casa própria.