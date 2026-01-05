EMPREGOS E SOLUÇÕES

Contabilizei abre 125 vagas com opções remotas, híbridas e presenciais

Oportunidades na Plataforma de Trilhos da Motiva contemplam diferentes áreas e estados, com contratação CLT, pacote completo de benefícios e foco em diversidade e inclusão

Carmen Vasconcelos

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 06:00

Ano novo com 125 vagas abertas

Para quem está em busca de uma oportunidade de trabalho, a Contabilizei, maior escritório de contabilidade do país, líder em abertura de empresas e gestão de CNPJs, está com 125 vagas abertas para diferentes posições e tipos de perfis, incluindo cargos de liderança. As oportunidades estão disponíveis nos modelos remoto (que permite atuação em todo o país ou no exterior), híbrido e presencial em Curitiba (PR) e em São Paulo (SP). Podem se candidatar profissionais de diversas áreas, como tecnologia, comercial, marketing, produto, recursos humanos etc. Todas as vagas respeitam a diversidade, valorizam a pluralidade e promovem a inclusão, independentemente da identidade de gênero, orientação sexual, origem, raça, etnia, condição social ou deficiência. Acesse: https://contabilizei.inhire.app/vagas

Trilhos da Motiva oferece 72 vagas

A Plataforma de Trilhos da Motiva está com 72 vagas abertas nas frentes de atendimento, manutenção administrativa, engenharia, entre outros, em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. As pessoas interessadas podem participar das etapas dos processos seletivos por meio da ferramenta Gupy, levando em conta a unidade de preferência. As oportunidades são abertas ao público em geral, porém, seguindo os critérios de diversidade e inclusão da companhia, mulheres, pessoas negras e PCDs são preferências para todas as vagas. Além da remuneração, que varia de acordo com o cargo, a contratação em regime CLT envolve um pacote de benefícios completos, incluindo assistência médica e odontológica sem mensalidade, extensiva a filhos e cônjuge; vale-refeição ou alimentação. Acesse: https://motiva.gupy.io/

Grupo Zelo contrata

O Grupo Zelo está com mais de 300 vagas abertas em diversas áreas e funções, com destaque para a área comercial, que reúne mais de 100 posições disponíveis. Há também oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PcD). As vagas incluem cargos como vendedor externo, motorista, auxiliar e assistente administrativo, estagiário, analista de suporte, entre outros, abrangendo setores administrativos, operacionais e de tecnologia. As contratações são realizadas no regime CLT, com benefícios como vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida. A maioria das vagas está concentrada em Minas Gerais, Pernambuco, Espírito Santo, Bahia e Ceará. Acesse: https://grupozelo.pandape.infojobs.com.br/

Operações na KFC