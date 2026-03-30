EMPREGOS E SOLUÇÕES

Curso de desenho técnico para joalheria é lançado em Salvador

Programa Jovem Aprendiz oferece vagas na Bahia, seleção 100% online e foco na inclusão de jovens em vulnerabilidade social no mercado de trabalho

Carmen Vasconcelos

Publicado em 30 de março de 2026 às 06:00

Desenho Técnico para Joalheria

O Centro Gemológico da Bahia lançou novo curso de Desenho Técnico para Joalheria de 07 a 16 de abril, sempre às terças e quintas, das 14h às 16h30, com a proposta de ensinar a transformar ideias em projetos precisos para a produção de joias. As inscrições já estão abertas, os interessados podem realizar a matrícula diretamente na sede do CGB ou via formulário online, que está disponível no link da bio do Instagram @centrogemologicoba. Com aulas presenciais, o curso será ministrado pela designer de joias Márcia Ceres e terá carga horária de 10 horas. https://bit.ly/4sLhj9d

Jovem aprendiz do Grupo Boticário

O Grupo Boticário anuncia a nova edição do Programa Jovem Aprendiz. As candidaturas podem ser realizadas até 31 de março, pelo site https://www.ciadeestagios.com.br/programas/grupoboticario. As vagas são para os modelos presencial, híbrido e remoto. O processo seletivo é totalmente online, com etapas de inscrição, avaliações e entrevistas. A previsão é que os aprovados iniciem em maio de 2026 no Grupo Boticário. Com o propósito de preparar jovens em vulnerabilidade social para o mercado de trabalho.Para se candidatar ao processo seletivo, é necessário ter entre 18 e 22 anos no momento da contratação (sem limite de idade para pessoas com deficiência), possuir renda familiar per capita inferior a 1,5 salário mínimo, ter concluído ou estar cursando o ensino médio ou superior, As vagas estão disponíveis em diversas cidades, na Bahia.

Talentos Siemens

A Siemens Energy está com inscrições abertas até o dia 13 de abril para o Programa de Desenvolvimento de Talentos (PDT) 2026.2. O processo de seleção é online e permite a participação de graduandos de todo o Brasil, com formação prevista entre junho de 2027 e julho de 2028.As oportunidades contemplam candidatos com todos os níveis de proficiência em inglês e são inclusivas para pessoas com deficiência.O processo seletivo será composto pelas etapas de análise de perfil, dinâmicas, entrevistas com gestores e avaliação de idioma - esta última não sendo considerada critério eliminatório.As posições são para Bahia, em modalidades híbrida e presencial. https://siemensenergy.99jobs.com/

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