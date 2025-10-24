EMPREGOS E SOLUÇÕES

Cursos gratuitos ensinam como construir carreira e produzir conteúdo nas redes

Programa reúne especialistas em comunicação, marketing digital, branding, economia criativa, edição para redes e direitos autorais e leis de incentivo

Carmen Vasconcelos

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 18:31

Oferecido pela Interartis Brasil, cursos têm como alvo artistas, profissionais da cultura e criadores de conteúdo que buscam compreender e dominar as dinâmicas da comunicação no ambiente digital Crédito: Divulgação

Em um cenário em que a presença digital tornou-se determinante para o sucesso artístico, a Interartis Brasil anuncia o lançamento de nove cursos livres gratuitos, que formam a trilha de conhecimento “Jornada da Criação: como gerar conteúdo e engajamento nas redes”. As inscrições começam oficialmente na próxima segunda-feira, dia 27, e podem ser feitas neste link (clicar).

Quem deseja aprender mais e fortalecer sua presença no mundo digital já pode entrar na lista de espera disponível na bio do Instagram da Interartis (@interartisbrasil). Os cursos são voltados para artistas, criadores de conteúdo e profissionais da cultura que buscam compreender e dominar as dinâmicas da comunicação e da criação no ambiente digital, aprendendo a transformar visibilidade em oportunidades concretas de trabalho e sustentabilidade.

A iniciativa tem o patrocínio exclusivo da Meta (proprietária do Facebook, Instagram e WhatsApp), por meio da Lei de Incentivo à Cultura (MinC/Lei Rouanet), e apoio do Brasil Para o Mundo (BPOM), primeiro movimento nacional organizado de soft power para reposicionar a imagem do país no exterior por meio da valorização da cultura, da inovação e dos valores nacionais.

Com abordagem prática e multidisciplinar, o programa reúne especialistas em comunicação, marketing digital, direitos autorais e economia criativa. Os participantes aprenderão a criar conteúdos que expressem sua identidade artística, construir posicionamento estratégico nas redes e aplicar ferramentas que fortalecem a autonomia e a gestão da carreira. “Hoje, o artista precisa lidar com muito mais do que a criação. Ele é também gestor, comunicador e estrategista. A Jornada da Criação nasce para apoiar esse novo perfil profissional, oferecendo ferramentas que unem técnica, propósito e presença digital”, afirma Victor Drummond, presidente-executivo da Interartis Brasil e fundador do BPOM.

Os cursos podem ser realizados de forma independente, de acordo com o interesse e disponibilidade do aluno. Ao término de cada módulo, os participantes recebem certificado de conclusão. Serão oferecidos:

- Marketing Digital e Growth Hacking — Raphael Lassance

- Como Lidar com as Marcas e Patrocínios — Renato Politi

- Marca Pessoal, Branding e Valorização da Imagem — Eduardo Chaves

- Como Criar e Realizar seu Podcast — Alexandre Contini

- Direito para Criadores de Conteúdo — Victor Drummond

- Edição e Montagem para as Redes Sociais — Matheus Guimarães

- Posicionamento de Imagem nas Redes Sociais — Carla Knoplech

- Leis de Incentivo e Projetos — Cleber Lopes

- Direitos autorais na música no ambiente digital — Bruna Campos

Podcast “Criativos”

Na mesma plataforma dos cursos da Jornada de Criação, também estará disponível, a partir do dia 3 de novembro, o podcast semanal “Criativos”. A proposta é apresentar exemplos de criadores de conteúdo que utilizam as redes sociais para compartilhar conhecimento, entretenimento, educação e cultura.

Na lista de convidados estão: o humorista Edy Silva, a atriz Claudia Campolina, o músico Felipe Vassão, o artista visual Filipe Grimaldi, a atriz Livia La Gatto, o músico Raul Ruffo e a advogada Bruna Campos.

Sobre a Interartis

A Interartis Brasil integra a Federação Latin Artis, presente em mais de 20 países e dedicada ao reconhecimento e proteção dos direitos autorais de artistas audiovisuais.