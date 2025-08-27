EMPREGOS E SOLUÇÕES

Dia do Corretor de Imóveis: processo seletivo abre 30 vagas em Salvador

É necessário ter ensino médio completo, maior de 18 e possuir o registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia ativo

c com assessoria

Carmen Vasconcelos

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 07:00

O processo seletivo segue até o preenchimento total das oportunidades Crédito: Foto de Tierra Mallorca/divulgação

No dia em que se celebra o Dia do Corretor de Imóveis (27 de agosto), a IMOB – Inteligência Imobiliária anunciou a abertura de 30 vagas para corretores em Salvador. O processo seletivo segue até o preenchimento total das oportunidades, e os interessados devem enviar currículo via WhatsApp para (71) 98216-2070.

Para participar, é necessário ter ensino médio completo, ser maior de idade e possuir o registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia (CRECI-BA) ativo ou estar cursando o Técnico em Transações Imobiliárias. Quem deseja ingressar na profissão conta ainda com parceria junto a escolas especializadas, que oferecem condições diferenciadas e desconto exclusivo na matrícula.

As vagas oferecem regime autônomo, flexibilidade de horários, treinamentos constantes e uma estrutura completa de apoio, que inclui sede própria, carteira de clientes, coordenadores especializados para cada produto e gerência de equipe.

“O grande atrativo é a possibilidade de altos ganhos comissionados. Nós temos umas das maiores comissões do mercado imobiliário baiano, além de uma agilidade no pagamento”, destacou Nane Brandão, diretora da empresa, que é responsável pela realização dos feirões Minha Casa, Minha Vida e Casa Própria na capital baiana.

O anúncio acontece em um momento estratégico para a imobiliária, que passa por um reposicionamento de marca e prepara a inauguração da ampliação de sua sede na Avenida Paralela, prevista para setembro. “A nova identidade busca ser mais próxima, humana e inovadora, conectando corretores, clientes e parceiros em uma relação de confiança, tecnologia e resultados”, completa Nane.