Doca 1 une diálogos internacionais, orgulho LGBTQIAP+ e protagonismo preto em agenda de novembro

Programação inclui fórum, eventos de empreendedorismo feminino e LGBTQIAP+, Sound System e a chegada do Festival Feira Preta à capital baiana

  Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  Carmen Vasconcelos

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 19:40

O Pink Economy Experience, marcado para 15 de novembro (sábado), destina-se a discutir, valorizar e impulsionar a economia LGBTQIAP+, reunindo especialistas, marcas e criadores de impacto com entrada gratuita
O Pink Economy Experience, marcado para 15 de novembro (sábado), destina-se a discutir, valorizar e impulsionar a economia LGBTQIAP+, reunindo especialistas, marcas e criadores de impacto com entrada gratuita

O Doca 1 Polo de Economia Criativa, localizado no Comércio, em Salvador, sedia uma programação diversificada durante o mês de novembro de 2025, concentrando eventos que englobam diplomacia, tecnologia, empreendedorismo e a cultura afro-brasileira. A agenda teve início com o Fórum Nosso Futuro e se estende com iniciativas locais de música, negócios e economia criativa.Neste sábado, dia 15 de novembro, das 10h às 18h, a Doca1 será palco de algo histórico: o Pink Economy Experience Salvador, um evento inédito da @nhai360 com foco na economia LGBTQIA+ — celebrando empreendedorismo, cultura, moda, música, dança e ancestralidade.

Serão realizados painéis com convidados especiais, masterclass com o Banco do Brasil, batalha de ballroom com Nola Crioula e a Casa Crioula, além de show da Alinne Rosa. 

É um encontro pra quem acredita na força da criatividade, da diversidade e do afeto como motores de transformação social e econômica.

? Doca1 — Comércio, Salvador

?️ Sábado | 15 de novembro | 10h às 18h

?️ Entrada gratuita 

Com assessoria

Empreendedorismo Lgbtqiapn+

