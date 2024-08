EMPREGOS E SOLUÇÕES

Elo lança novo programa de estágio com bolsa auxílio de 2 mil reais

A Elo, uma das principais empresas de tecnologias de pagamentos do Brasil, lança novo programa de estágio para selecionar jovens talentos que vão fazer a diferença no potente ecossistema de finanças do país.

Com bolsa auxílio de 2 mil reais, vale refeição/alimentação, assistência médica e auxílio para gastos no home office e vale-cultura, o programa é um dos mais completos do mercado.

Preparamos uma trilha de aprendizado profunda e adaptada às necessidades do nosso tempo. Desde a maneira como os jovens serão integrados, a conexão com as lideranças, as experiências no dia a dia e as oportunidades de desenvolvimento formam um repertório de inovação, economia digital e o futuro do mercado de pagamentos, confirma Daniela Cabral, CHRO da Elo.