Emprego: Salvador tem 234 vagas com salários de até R$ 5,3 mil nesta terça-feira (2)

Há cargos de nível médio e superior

Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 06:36

Maior salário é para fisioterapeuta Crédito: Imagem: Dmytro Zinkevych | Shutterstock

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 234 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 5,3 mil em Salvador para esta terça-feira (2).

Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira vagas:

Fisioterapeuta

Requisitos: Ensino superior completo em Fisioterapia, seis meses de experiência, ter trabalhado na área de UTI, CREFITO ativo.

Salário: R$5.352,71 + benefícios

1 vaga

Técnico em Enfermagem (Hemodinâmica)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado na área de Hemodinâmica e COREN ativo.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Técnico em Enfermagem (UTI Cardíaca)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado na área de UTI Cardíaca e COREN ativo.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Técnico em Enfermagem (Unidade de Internação)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado na Unidade de Internação e COREN ativo.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Técnico em Enfermagem (Emergência Geral)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado em Emergência Geral e COREN ativo.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Técnico em Enfermagem (UTI Neonatal)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado em UTI Neonatal e COREN ativo.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Técnico em Enfermagem (Alojamento Conjunto – Maternidade)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado em Alojamento Conjunto – Maternidade e COREN ativo.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Pessoal

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento em pacote Office.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

1 vaga

Ajudante de Serralheiro ou Ajudante de Soldador

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Depósito

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

4 vagas

Auxiliar de Cozinha (vaga para jovem aprendiz – Comércio)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter fácil acesso ao bairro do Comércio e estar na faixa etária de 18 a 22 anos, conforme a Lei do Aprendizado.

Salário: Bolsa de R$1.069,48 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Cozinha (vaga para jovem aprendiz – Liberdade)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter fácil acesso ao bairro da Liberdade e estar na faixa etária de 18 a 22 anos, conforme a Lei do Aprendizado.

Salário: Bolsa de R$1.069,48 + benefícios

1 vaga

Técnico em Enfermagem (UTI Geral)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado em UTI Geral e COREN ativo.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Recepcionista Atendente

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter habilidade em serviços de tecnologia e atendimento via WhatsApp.

Salário: R$1.685,29 + benefícios

2 vagas

Empregado Doméstico (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível preparo de refeições, limpeza da casa, lavar e passar roupas, além de disponibilidade de horário.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

1 vaga

Atendente de Padaria de Fatiados

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Auxiliar de Logística (vaga de jovem aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter disponibilidade para carregar peso, faixa etária de 18 a 22 anos, conforme a Lei do Aprendizado.

Salário: Bolsa a combinar + transporte

2 vagas

Conferente de Logística (vaga de estágio e do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (cursando a partir do 1º semestre à noite), sem experiência, conhecimento em pacote Office.

Salário: Bolsa a combinar + benefícios

1 vaga

Ajudante de Carga e Descarga (vaga exclusiva para primeiro emprego)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter carteira limpa.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Encarregado de Limpeza

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.

Zona: moradores da região da Suburbana, Lapinha, Curuzu, Liberdade e Massaranduba

Salário: R$2.056,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de Limpeza Pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.

Zona: moradores da região da Suburbana, Lapinha, Curuzu, Liberdade e Massaranduba

Salário: R$1.530,00 + benefícios

10 vagas

Repositor de Mercadorias

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar na região de Pirajá.

Zona: Pirajá

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Supervisor de Logística

Requisitos: Ensino superior completo em Logística ou Administração, seis meses de experiência, ter CNH B.

Salário: R$3.300,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Produção

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para residir em Araguari (Minas Gerais).

Zona: Araguari (MG)

Salário: R$1.670,00 + benefícios

70 vagas

Chefe de Funilaria e Pintura

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar Administrativo (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior cursando Administração a partir do 4º semestre, sem experiência, disponibilidade para estagiar pela manhã, boa comunicação, perfil com escuta ativa, afinidade com projetos sociais, conhecimento em Excel e PowerPoint.

Salário: Bolsa R$709,31 + transporte

4 vagas

Recepcionista de Salão de Beleza (vaga de jovem aprendiz do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando a partir do 1º ano à noite), sem experiência, imprescindível habilidade com redes sociais, disponibilidade para trabalhar à tarde, faixa etária 18 a 23 anos conforme a Lei do Aprendizado.

Salário: R$759,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável ter trabalhado com higienização hospitalar.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Consultor de Vendas

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: A combinar + benefícios

10 vagas

Promotor de Vendas (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Zona: moradores da região da Suburbana e Simões Filho

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Atendente Comercial (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Zona: moradores da região da Suburbana e Simões Filho

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Consultor de Vendas (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para viajar, CNH B.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Professor de Música

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Preparador de Pintura Automotivo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Serralheiro de Alumínio

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$3.500,00 + benefícios

2 vagas

Serralheiro de Ferro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.184,05 + benefícios

1 vaga

Serralheiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Soldador MIG/MAG/Eletrodo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Fiscal de Prevenção e Perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso de Vigilante atualizado.

Salário: R$1.716,00 + benefícios

9 vagas

Auxiliar de Confeitaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Repositor de Mercadorias (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 2º ano à noite), sem experiência, ter disponibilidade para carga e descarga.

Salário: Bolsa R$750,00 + benefícios

1 vaga

Atendente de Prevenção e Perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Analista de Qualidade

Requisitos: Ensino superior em Administração, Gestão de Qualidade ou áreas afins, seis meses de experiência, imprescindível conhecimento em ISO 9001 e sistema SGI.

Salário: R$3.526,71 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Limpeza Pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

8 vagas

Mecânico Alinhador

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH B.

Salário: R$1.576,00 + benefícios

2 vagas

Mecânico de Veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH B, desejável curso na área.

Salário: R$1.578,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar Administrativo (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração (cursando a partir do 1º semestre), sem experiência.

Salário: Bolsa R$600,00 + benefícios

1 vaga

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária.

Salário: A combinar + benefícios

40 vagas

Atendente de Telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária de 18 a 21 anos conforme a Lei do Aprendizado.

Salário: Bolsa R$784,44 + transporte

20 vagas

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos da tarde e noite.

Zona: moradores da região da Suburbana

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Operador de Telemarketing Receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.546,35 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável experiência em área hospitalar.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

2 vagas

Recepcionista de Hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

3 vagas

Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário.

Salário: R$1.518,00 + benefícios