Emprego: Salvador tem 234 vagas com salários de até R$ 5,3 mil nesta terça-feira (2)

Esther Morais
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 06:36
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 234 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 5,3 mil em Salvador para esta terça-feira (2).
Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Áreas com maiores salários no Simm
Fisioterapeuta
Requisitos: Ensino superior completo em Fisioterapia, seis meses de experiência, ter trabalhado na área de UTI, CREFITO ativo.
Salário: R$5.352,71 + benefícios
1 vaga
Técnico em Enfermagem (Hemodinâmica)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado na área de Hemodinâmica e COREN ativo.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Técnico em Enfermagem (UTI Cardíaca)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado na área de UTI Cardíaca e COREN ativo.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Técnico em Enfermagem (Unidade de Internação)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado na Unidade de Internação e COREN ativo.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Técnico em Enfermagem (Emergência Geral)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado em Emergência Geral e COREN ativo.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Técnico em Enfermagem (UTI Neonatal)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado em UTI Neonatal e COREN ativo.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Técnico em Enfermagem (Alojamento Conjunto – Maternidade)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado em Alojamento Conjunto – Maternidade e COREN ativo.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Pessoal
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento em pacote Office.
Salário: R$1.800,00 + benefícios
1 vaga
Ajudante de Serralheiro ou Ajudante de Soldador
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Depósito
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
4 vagas
Auxiliar de Cozinha (vaga para jovem aprendiz – Comércio)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter fácil acesso ao bairro do Comércio e estar na faixa etária de 18 a 22 anos, conforme a Lei do Aprendizado.
Salário: Bolsa de R$1.069,48 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Cozinha (vaga para jovem aprendiz – Liberdade)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter fácil acesso ao bairro da Liberdade e estar na faixa etária de 18 a 22 anos, conforme a Lei do Aprendizado.
Salário: Bolsa de R$1.069,48 + benefícios
1 vaga
Técnico em Enfermagem (UTI Geral)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado em UTI Geral e COREN ativo.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Recepcionista Atendente
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter habilidade em serviços de tecnologia e atendimento via WhatsApp.
Salário: R$1.685,29 + benefícios
2 vagas
Empregado Doméstico (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível preparo de refeições, limpeza da casa, lavar e passar roupas, além de disponibilidade de horário.
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga
Atendente de Padaria de Fatiados
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para fechamento de loja.
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Auxiliar de Logística (vaga de jovem aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter disponibilidade para carregar peso, faixa etária de 18 a 22 anos, conforme a Lei do Aprendizado.
Salário: Bolsa a combinar + transporte
2 vagas
Conferente de Logística (vaga de estágio e do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (cursando a partir do 1º semestre à noite), sem experiência, conhecimento em pacote Office.
Salário: Bolsa a combinar + benefícios
1 vaga
Ajudante de Carga e Descarga (vaga exclusiva para primeiro emprego)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter carteira limpa.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Encarregado de Limpeza
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.
Zona: moradores da região da Suburbana, Lapinha, Curuzu, Liberdade e Massaranduba
Salário: R$2.056,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Limpeza Pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.
Zona: moradores da região da Suburbana, Lapinha, Curuzu, Liberdade e Massaranduba
Salário: R$1.530,00 + benefícios
10 vagas
Repositor de Mercadorias
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar na região de Pirajá.
Zona: Pirajá
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Supervisor de Logística
Requisitos: Ensino superior completo em Logística ou Administração, seis meses de experiência, ter CNH B.
Salário: R$3.300,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Produção
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para residir em Araguari (Minas Gerais).
Zona: Araguari (MG)
Salário: R$1.670,00 + benefícios
70 vagas
Chefe de Funilaria e Pintura
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar Administrativo (vaga de estágio)
Requisitos: Ensino superior cursando Administração a partir do 4º semestre, sem experiência, disponibilidade para estagiar pela manhã, boa comunicação, perfil com escuta ativa, afinidade com projetos sociais, conhecimento em Excel e PowerPoint.
Salário: Bolsa R$709,31 + transporte
4 vagas
Recepcionista de Salão de Beleza (vaga de jovem aprendiz do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando a partir do 1º ano à noite), sem experiência, imprescindível habilidade com redes sociais, disponibilidade para trabalhar à tarde, faixa etária 18 a 23 anos conforme a Lei do Aprendizado.
Salário: R$759,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável ter trabalhado com higienização hospitalar.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Consultor de Vendas
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.
Salário: A combinar + benefícios
10 vagas
Promotor de Vendas (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Zona: moradores da região da Suburbana e Simões Filho
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Atendente Comercial (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Zona: moradores da região da Suburbana e Simões Filho
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Consultor de Vendas (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para viajar, CNH B.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Professor de Música
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Preparador de Pintura Automotivo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Serralheiro de Alumínio
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$3.500,00 + benefícios
2 vagas
Serralheiro de Ferro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.184,05 + benefícios
1 vaga
Serralheiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari
Salário: A combinar + benefícios
Soldador MIG/MAG/Eletrodo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Fiscal de Prevenção e Perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso de Vigilante atualizado.
Salário: R$1.716,00 + benefícios
9 vagas
Auxiliar de Confeitaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Repositor de Mercadorias (vaga de estágio)
Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 2º ano à noite), sem experiência, ter disponibilidade para carga e descarga.
Salário: Bolsa R$750,00 + benefícios
1 vaga
Atendente de Prevenção e Perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Analista de Qualidade
Requisitos: Ensino superior em Administração, Gestão de Qualidade ou áreas afins, seis meses de experiência, imprescindível conhecimento em ISO 9001 e sistema SGI.
Salário: R$3.526,71 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Limpeza Pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
8 vagas
Mecânico Alinhador
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH B.
Salário: R$1.576,00 + benefícios
2 vagas
Mecânico de Veículos
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH B, desejável curso na área.
Salário: R$1.578,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar Administrativo (vaga de estágio)
Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração (cursando a partir do 1º semestre), sem experiência.
Salário: Bolsa R$600,00 + benefícios
1 vaga
Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária.
Salário: A combinar + benefícios
40 vagas
Atendente de Telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária de 18 a 21 anos conforme a Lei do Aprendizado.
Salário: Bolsa R$784,44 + transporte
20 vagas
Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos da tarde e noite.
Zona: moradores da região da Suburbana
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Operador de Telemarketing Receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.546,35 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável experiência em área hospitalar.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
2 vagas
Recepcionista de Hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
3 vagas
Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga