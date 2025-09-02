Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Câmara municipal lança concurso com 60 vagas e salários de até R$ 8,977,82

Certame tem vagas de nível médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 07:00

Prova concurso público
Prova concurso público Crédito: Jannoon028/Freepik

A Câmara Municipal de Itumbiara, em Goiás, publicou o edital para concurso público com 60 vagas imediatas e cadastro reserva. As vagas são de nível médio e superior e têm salários de até R$8.977,82. As inscrições começam no dia 13 de outubro e vão até 6 de novembro. A banca organizadora será o Instituto Consulplan. 

Com carga horária semanal de 40 horas para todos os cargos, no nível superior há vagas para analista de controle interno, contador do legislativo, analista do legislativo e procurador do legislativo, enquanto o nível médio tem oportunidades para o posto de técnico do legislativo.

O concurso terá três etapas, prova objetiva de múltipla escolha, prova discursiva e avaliação de títulos para o cargo de procurador legislativo. As provas estão marcadas para o dia 7 de dezembro e serão realizadas no município de Itumbiara. O valor da taxa de inscrição é de R$ 63, como exceção para o cargo de técnico do legislativo que é de R$ 62. Há possibilidade de isenção. 20% das vagas serão reservadas aos candidatos negros. Mais informações pode ser conferidas no edital do concurso.

Leia mais

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso com salários de até R$ 11 mil

Prefeitura abre inscrições para concurso com salários de até R$ 11 mil

Imagem - Prefeitura abre concursos públicos com salários de até R$ 10 mil

Prefeitura abre concursos públicos com salários de até R$ 10 mil

Imagem - Assembleia Legislativa anuncia concurso público com mais de 100 vagas e salários de até R$ 14 mil

Assembleia Legislativa anuncia concurso público com mais de 100 vagas e salários de até R$ 14 mil

Cronograma

  • Período de inscrições – 13/10 a 6/11
  • Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição -13/10 a 15/10
  • Divulgação da análise preliminar dos pedidos de isenção – 27/10
  • Divulgação da análise definitiva dos pedidos de isenção – 5/11
  • Divulgação do Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), contendo os locais de prova – 1º/12
  • Realização da Prova Objetiva e Prova Discursiva – 7/12
  • Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas – 8/12
  • Prazo para interposição de recursos acerca da divulgação preliminar dos gabaritos – 9 e 10/12

Mais recentes

Imagem - Emprego: Salvador tem 234 vagas com salários de até R$ 5,3 mil nesta terça-feira (2)

Emprego: Salvador tem 234 vagas com salários de até R$ 5,3 mil nesta terça-feira (2)
Imagem - Salário de R$ 4 mil e alimentação de R$ 700: Câmara abre inscrições para concurso

Salário de R$ 4 mil e alimentação de R$ 700: Câmara abre inscrições para concurso
Imagem - R$ 5,3 mil de salário: SIMM oferece mais de 200 vagas de emprego para Salvador

R$ 5,3 mil de salário: SIMM oferece mais de 200 vagas de emprego para Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua