OPORTUNIDADE

Câmara municipal lança concurso com 60 vagas e salários de até R$ 8,977,82

Certame tem vagas de nível médio e superior

Yan Inácio

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 07:00

Prova concurso público Crédito: Jannoon028/Freepik

A Câmara Municipal de Itumbiara, em Goiás, publicou o edital para concurso público com 60 vagas imediatas e cadastro reserva. As vagas são de nível médio e superior e têm salários de até R$8.977,82. As inscrições começam no dia 13 de outubro e vão até 6 de novembro. A banca organizadora será o Instituto Consulplan.

Com carga horária semanal de 40 horas para todos os cargos, no nível superior há vagas para analista de controle interno, contador do legislativo, analista do legislativo e procurador do legislativo, enquanto o nível médio tem oportunidades para o posto de técnico do legislativo.

O concurso terá três etapas, prova objetiva de múltipla escolha, prova discursiva e avaliação de títulos para o cargo de procurador legislativo. As provas estão marcadas para o dia 7 de dezembro e serão realizadas no município de Itumbiara. O valor da taxa de inscrição é de R$ 63, como exceção para o cargo de técnico do legislativo que é de R$ 62. Há possibilidade de isenção. 20% das vagas serão reservadas aos candidatos negros. Mais informações pode ser conferidas no edital do concurso.

Cronograma