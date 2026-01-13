A PARTIR DO NÍVEL FUNDAMENTAL

Emprego: Salvador tem 382 vagas com salários de até R$ 3,2 mil nesta terça (13)

Alguns dos cargos são operador de telemarketing, promotor de vendas e repositor de mercadorias

Esther Morais

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 06:33

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 382 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 3,2 mil em Salvador para esta terça-feira (13). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas: