Emprego: Salvador tem 628 vagas com salários de até R$ 2,5 mil nesta terça (7)

Esther Morais
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 06:23
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 628 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 2,5 mil em Salvador para esta terça-feira (7). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Balconista de açougue
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, disponibilidade para fechamento de loja.
Salário: 1.703,44 + benefícios
4 vagas
Operador de caixa (vaga intermitente)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Conforme Nova Lei trabalhista, a forma de contratação será no regime intermitente.
Salário: a combinar + benefícios
15 vagas
Operador de caixa (vaga intermitente)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Conforme Nova Lei trabalhista, a forma de contratação será no regime intermitente.
Salário: a combinar + benefícios
15 vagas
Atendente de balcão de salgados
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.
Salário: 1.703,44 + benefícios
4 vagas
Operador de telecobrança
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em carga horária reduzida.
Salário: 900,00 + benefícios
10 vagas
Ajudante de padeiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência, disponibilidade para carregar peso e trabalhar em Simões Filho.
Salário: a combinar + benefícios
3 vagas
Pintor automotivo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Vaga para moradores de Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari.
Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari
Salário: a combinar + benefícios
3 vagas
Enfermeiro (estágio)
Requisitos: Ensino superior cursando Enfermagem a partir do 4º semestre (noturno), sem experiência.
Salário: Bolsa 350,00 + transporte
1 vaga
Motorista de caminhão
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH D.
Salário: a combinar + benefícios
3 vagas
Vendedor interno (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: a combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de logística (vaga de jovem aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso e, conforme a Lei do Aprendizado, faixa etária de 18 a 22 anos.
Salário: Bolsa a combinar + transporte
3 vagas
Conferente de logística (vaga de estágio e do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (estar cursando a partir do 1º semestre pela manhã), sem experiência, ter conhecimento em pacote Office.
Salário: Bolsa a combinar + benefícios
3 vagas
Ajudante prático
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter vivência na área de solda ou serralheria.
Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari
Salário: a combinar + benefícios
1 vaga
Serralheiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari
Salário: a combinar + benefícios
2 vagas
Soldador MIG/MAD/ELETRODO
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari
Salário: a combinar + benefícios
2 vagas
Atendente de balcão
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com vendas, ter disponibilidade para fazer carga e descarga.
Salário: 1.801,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de refrigeração de ar condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: 1.685,96 + benefícios
1 vaga
Encanador hidráulico
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento em leitura de projetos hidráulicos e noções de segurança do trabalho.
Salário: a combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de delivery
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: 1.590,00 + benefícios
2 vagas
Recepcionista de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência com restaurante e disponibilidade de horário.
Salário: 1.700,00 + benefícios
1 vaga
Ajudante de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em Cajazeiras.
Zona: Cajazeiras
Salário: a combinar + benefícios
1 vaga
Ajudante de betoneira
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: 1.645,19 + benefícios
1 vaga
Motorista operador de betoneira
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: 2.554,03 + benefícios
1 vaga
Analista contábil
Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência.
Salário: 3.000,00 + benefícios
1 vaga
Masseiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: 1.800,00 + benefícios
2 vagas
Pizzaiolo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: 1.800,00 + benefícios
3 vagas
Cozinheiro de restaurante sênior
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: 2.000,00 + benefícios
1 vaga
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: 1.590,00 + benefícios
4 vagas
Cartazeiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: a combinar + benefícios
1 vaga
Assistente de almoxarifado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: a combinar + benefícios
1 vaga
Encarregado de limpeza
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.
Zona: região da Suburbana ou Massaranduba
Salário: 2.056,00 + benefícios
2 vagas
Pintor
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: 2.258,28 + benefícios
1 vaga
Manicure
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência, ter MEI (Microempreendedor Individual) ativo.
Salário: a combinar + benefícios
2 vagas
Açougueiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: 1.518,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico eletricista
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.
Salário: 1.700,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico de automóvel
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.
Salário: 1.700,00 + benefícios
2 vagas
Operador de telemarketing receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática.
Salário: 1.518,00 + benefícios
100 vagas
Assistente de licitação
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: a combinar + benefícios
1 vaga
Chefe de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: 2.200,00 + benefícios
3 vagas
Gerente de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: a combinar + benefícios
1 vaga
Açougueiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: 1.518,00 + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo e receptivo (SAC com vendas e atendimento)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, poder de persuasão, negociação e argumentação, habilidade com vendas e atendimento ao cliente, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.
Zona: Cabula
Salário: a combinar + benefícios
70 vagas
Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, poder de persuasão e negociação, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.
Zona: Cabula
Salário: a combinar + benefícios
90 vagas
Operador de telemarketing receptivo (SAC receptivo)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.
Zona: Cabula
Salário: a combinar + benefícios
85 vagas
Auxiliar de lavanderia industrial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: 1.518,00 + benefícios
7 vagas
Lavador de roupa (escala industrial)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: 1.518,00 + benefícios
7 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária.
Salário: a combinar + benefícios
120 vagas
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa digitação e conhecimento intermediário em informática. Residir em Salvador ou Lauro de Freitas, conforme a lei do aprendizado (faixa etária de 18 a 21 anos).
Salário: Valor da bolsa R$784,44 + transporte
20 vagas
Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento de processos administrativos e pacote Office (Excel).
Salário: 1.518,00 + benefícios
1 vaga
Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: 1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: 1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: 1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de operação (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.
Salário: 1.700,00 + benefícios
13 vagas