Emprego: Salvador tem 628 vagas com salários de até R$ 2,5 mil nesta terça (7)

Há vagas de nível médio e superior

Esther Morais

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 06:23

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 628 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 2,5 mil em Salvador para esta terça-feira (7). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira vagas:

Balconista de açougue

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, disponibilidade para fechamento de loja.

Salário: 1.703,44 + benefícios

4 vagas

Operador de caixa (vaga intermitente)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Conforme Nova Lei trabalhista, a forma de contratação será no regime intermitente.

Salário: a combinar + benefícios

15 vagas

Atendente de balcão de salgados

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: 1.703,44 + benefícios

4 vagas

Operador de telecobrança

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em carga horária reduzida.

Salário: 900,00 + benefícios

10 vagas

Ajudante de padeiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência, disponibilidade para carregar peso e trabalhar em Simões Filho.

Salário: a combinar + benefícios

3 vagas

Pintor automotivo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Vaga para moradores de Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari.

Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari

Salário: a combinar + benefícios

3 vagas

Enfermeiro (estágio)

Requisitos: Ensino superior cursando Enfermagem a partir do 4º semestre (noturno), sem experiência.

Salário: Bolsa 350,00 + transporte

1 vaga

Motorista de caminhão

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH D.

Salário: a combinar + benefícios

3 vagas

Vendedor interno (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de logística (vaga de jovem aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso e, conforme a Lei do Aprendizado, faixa etária de 18 a 22 anos.

Salário: Bolsa a combinar + transporte

3 vagas

Conferente de logística (vaga de estágio e do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (estar cursando a partir do 1º semestre pela manhã), sem experiência, ter conhecimento em pacote Office.

Salário: Bolsa a combinar + benefícios

3 vagas

Ajudante prático

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter vivência na área de solda ou serralheria.

Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Serralheiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

Soldador MIG/MAD/ELETRODO

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

Atendente de balcão

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com vendas, ter disponibilidade para fazer carga e descarga.

Salário: 1.801,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de refrigeração de ar condicionado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: 1.685,96 + benefícios

1 vaga

Encanador hidráulico

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento em leitura de projetos hidráulicos e noções de segurança do trabalho.

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de delivery

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: 1.590,00 + benefícios

2 vagas

Recepcionista de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência com restaurante e disponibilidade de horário.

Salário: 1.700,00 + benefícios

1 vaga

Ajudante de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em Cajazeiras.

Zona: Cajazeiras

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Ajudante de betoneira

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: 1.645,19 + benefícios

1 vaga

Motorista operador de betoneira

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: 2.554,03 + benefícios

1 vaga

Analista contábil

Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência.

Salário: 3.000,00 + benefícios

1 vaga

Masseiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: 1.800,00 + benefícios

2 vagas

Pizzaiolo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: 1.800,00 + benefícios

3 vagas

Cozinheiro de restaurante sênior

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: 2.000,00 + benefícios

1 vaga

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: 1.590,00 + benefícios

4 vagas

Cartazeiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Assistente de almoxarifado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Encarregado de limpeza

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.

Zona: região da Suburbana ou Massaranduba

Salário: 2.056,00 + benefícios

2 vagas

Pintor

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: 2.258,28 + benefícios

1 vaga

Manicure

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência, ter MEI (Microempreendedor Individual) ativo.

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

Açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: 1.518,00 + benefícios

1 vaga

Mecânico eletricista

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.

Salário: 1.700,00 + benefícios

1 vaga

Mecânico de automóvel

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.

Salário: 1.700,00 + benefícios

2 vagas

Operador de telemarketing receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: 1.518,00 + benefícios

100 vagas

Assistente de licitação

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Chefe de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: 2.200,00 + benefícios

3 vagas

Gerente de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: 1.518,00 + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo (SAC com vendas e atendimento)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, poder de persuasão, negociação e argumentação, habilidade com vendas e atendimento ao cliente, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.

Zona: Cabula

Salário: a combinar + benefícios

70 vagas

Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, poder de persuasão e negociação, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.

Zona: Cabula

Salário: a combinar + benefícios

90 vagas

Operador de telemarketing receptivo (SAC receptivo)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.

Zona: Cabula

Salário: a combinar + benefícios

85 vagas

Auxiliar de lavanderia industrial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: 1.518,00 + benefícios

7 vagas

Lavador de roupa (escala industrial)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: 1.518,00 + benefícios

7 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária.

Salário: a combinar + benefícios

120 vagas

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa digitação e conhecimento intermediário em informática. Residir em Salvador ou Lauro de Freitas, conforme a lei do aprendizado (faixa etária de 18 a 21 anos).

Salário: Valor da bolsa R$784,44 + transporte

20 vagas

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento de processos administrativos e pacote Office (Excel).

Salário: 1.518,00 + benefícios

1 vaga

Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: 1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: 1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: 1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de operação (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.

Salário: 1.700,00 + benefícios