Inscrições para concurso de prefeitura baiana com mais de 30 vagas encerram nesta semana

Candidaturas poderão ser realizadas até a próxima sexta-feira (10)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 06:00

Jaguaquara, no Vale do Jiquiriça
Jaguaquara, no Vale do Jiquiriça Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Jaguaquara

Se encerram na próxima sexta-feira (10) as inscrições para o concurso público da prefeitura de Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá, na Bahia, com o objetivo de contratar profissionais para dois cargos distintos. São 31 vagas para o nível médio. Os valores dos salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 1,8 mil. A carga horária das vagas é de 40h. 

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto de Serviços Educacionais e Tecnológicos (Iset). O valor da taxa de Inscrição é de R$ 90. O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 10 de outubro.

Veja as vagas, salários e o cronograma do concurso da prefeitura de Jaguaquara

Vagas do concurso por Reprodução
Cronograma do concurso por Reprodução
Cronograma do concurso por Reprodução
Cronograma do concurso por Reprodução
Cronograma do concurso por Reprodução
Cronograma do concurso por Reprodução
1 de 6
Vagas do concurso por Reprodução

A aplicação da prova objetiva será realizada no dia 30 de novembro. O teste de aptidão será realizado no dia 14 de dezembro. A aplicação da avaliação psicológica, por sua vez, ocorre no dia 21 de dezembro. A publicação da classificação está previsto para o dia 19 de janeiro de 2026

O processo seletivo tem validade de 2 anos, a contar da data da publicação e podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Prefeitura Municipal.

Veja o edital completo.

Tags:

Bahia Vagas Concurso Empregos

