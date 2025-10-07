Inscrições para concurso de prefeitura baiana com mais de 30 vagas encerram nesta semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 06:00
Se encerram na próxima sexta-feira (10) as inscrições para o concurso público da prefeitura de Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá, na Bahia, com o objetivo de contratar profissionais para dois cargos distintos. São 31 vagas para o nível médio. Os valores dos salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 1,8 mil. A carga horária das vagas é de 40h.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto de Serviços Educacionais e Tecnológicos (Iset). O valor da taxa de Inscrição é de R$ 90. O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 10 de outubro.
Veja as vagas, salários e o cronograma do concurso da prefeitura de Jaguaquara
A aplicação da prova objetiva será realizada no dia 30 de novembro. O teste de aptidão será realizado no dia 14 de dezembro. A aplicação da avaliação psicológica, por sua vez, ocorre no dia 21 de dezembro. A publicação da classificação está previsto para o dia 19 de janeiro de 2026
O processo seletivo tem validade de 2 anos, a contar da data da publicação e podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Prefeitura Municipal.