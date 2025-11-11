OPORTUNIDADE

Empresa de mineração abre seleção para trainee com salário de R$ 10 mil e benefícios; veja como participar

Programa tem duração de 12 meses; inscrições podem ser feitas até o dia 10 de dezembro

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 19:06

Empresa de mineração abre seleção para trainee com salário de R$ 10 mil mais benefícios; veja como participar Crédito: Divulgação

Líder global na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a empresa brasileira CBMM abriu nesta terça-feira (11) as inscrições para o Programa Trainee 2026. Os interessados têm até o dia 10 de dezembro para se inscrever. Com um salário mensal de R$ 10 mil mais benefícios, o programa tem duração de 12 meses e início previsto para março de 2026, a Companhia busca profissionais com curso superior de bacharelado, com graduação completa entre dezembro de 2021 e dezembro de 2025, nas áreas de Engenharias, Administração, Economia e correlatas.

Além do salário de R$ 10 mil, os selecionados terão direito a vale-refeição e vale-alimentação, transporte ou estacionamento, plano de saúde e odontológico, Wellhub, Participação nos Lucros e Resultados, previdência privada, seguro de vida e auxílio educação para filhos. Entre os pré-requisitos para a vaga estão ter inglês avançado e disponibilidade para viagens e mudanças (nacional e internacional).

Além das dinâmicas e entrevistas que serão conduzidas pela consultoria VES para a avaliação e seleção dos candidatos, a etapa inicial será realizada pelo WhatsApp, proporcionando mais agilidade e dinamismo na interação dos participantes com o processo seletivo. A iniciativa visa atrair e desenvolver jovens profissionais dispostos a transformar o futuro da indústria por meio da inovação, tecnologia e compromisso com a sustentabilidade.

Empresa de mineração abre seleção para trainee com salário de R$ 10 mil mais benefícios; veja como participar 1 de 5

O Programa Trainee 2026 oferece possibilidades de atuação em Araxá (MG) – onde está localizado o Complexo Industrial da CBMM – e no escritório em São Paulo (SP). As vagas são para atuar nas seguintes áreas: Negócios - Áreas corporativas, Comercial, Desenvolvimento de Mercado e Financeiro, em São Paulo, e Industrial - Disposição de Rejeitos e Meio Ambiente, Desenvolvimento de Produtos e Processos, Excelência Operacional, Manutenção, Produção Pirometalurgia e Produção Mineral, em Araxá (MG).

Os profissionais selecionados contarão com um salário competitivo, além de um pacote completo de benefícios que inclui: vale-refeição/vale-alimentação, plano de saúde e odontológico, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), previdência privada, seguro de vida e auxílio educação para filhos. O Programa Trainee 2026 também é aberto aos colaboradores CBMM. Após completar seis meses de atuação na empresa, os colaboradores podem participar do processo de seleção do Programa Trainee 2026, considerando os critérios e pré-requisitos.

“Buscamos trainees com atitude empreendedora, curiosos, colaborativos, abertos ao aprendizado, a superar desafios e também a inovar no dia a dia. Estas atitudes e valores refletem quem somos e no que acreditamos na CBMM. Por isso, contamos com profissionais que compartilham essa visão e desejam contribuir para a construção de um futuro mais eficiente e sustentável por meio da tecnologia do Nióbio”, destaca Tamara Vieira, gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da CBMM.

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM celebra 70 anos de atuação em 2025, atendendo mais de 500 clientes em 50 países. Com sede no Brasil e escritórios regionais na Holanda, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece tecnologia aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Desde a sua fundação, a CBMM desenvolve projetos no Brasil e em diversos países do mundo para fomentar a adoção da tecnologia do Nióbio por diversas indústrias.