Estágio Grupo Reckitt 2026 tem bolsa de R$ 2.200

As oportunidades são para 20 vagas em áreas estratégicas como Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Marketing, Relações com o Consumidor, RH, Jurídico e Finanças

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 19:17

A iniciativa busca atrair a próxima geração de líderes para atuar em projetos de alto impacto, que buscam cumprir a missão global da companhia de proteger, curar e nutrir.
A iniciativa busca atrair a próxima geração de líderes para atuar em projetos de alto impacto, que buscam cumprir a missão global da companhia de proteger, curar e nutrir. Crédito: Divulgação

O Grupo Reckitt, multinacional de bens de consumo de higiene, saúde e nutrição, detentor de marcas icônicas como Veja, Vanish, Olla e Sustagen, anuncia a abertura das inscrições para o Programa de Estágio 2026. A iniciativa busca atrair a próxima geração de líderes para atuar em projetos de alto impacto, que buscam cumprir a missão global da companhia de proteger, curar e nutrir.

As oportunidades são para 20 vagas em áreas estratégicas como Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Marketing, Relações com o Consumidor, RH, Jurídico e Finanças, nas unidades industrial e comercial, em São Paulo.

O Programa de Estágio do Grupo tem como diferencial o foco no investimento de longo prazo, destinado a estudantes com previsão de formatura entre agosto de 2027 e dezembro de 2028. O objetivo é oferecer uma trilha de desenvolvimento completa, preparando os talentos desde o início de sua jornada acadêmica para assumirem posições de liderança na multinacional.

Além da bolsa-auxílio competitiva de R$ 2.200, o pacote de benefícios inclui assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-transporte e Wellhub, além de descontos em produtos das mais de 30 marcas da companhia.

“O que diferencia o nosso programa é o compromisso de integrar o estagiário a desafios reais desde o primeiro dia. Em áreas como P&D e Marketing, por exemplo, o estagiário estará na linha de frente da inovação, contribuindo para que nossas marcas continuem a evoluir no mercado brasileiro. Buscamos jovens que tragam uma visão inovadora e questionadora, dispostos a construir o futuro da higiene, saúde e nutrição conosco,” destaca Flávia Barbosa, Gerente de Recrutamento da Reckitt Industrial.

A companhia reforça o seu foco na construção de um ambiente diverso e inclusivo, incentivando a inscrição de talentos de todos os perfis, que desejam desenvolver uma carreira com propósito em um ambiente global.

As inscrições estão abertas até o dia 31 de outubro de 2025 e devem ser realizadas exclusivamente pelo link: https://trabalheconosco.vagas.com.br/reckitt

Com assessoria

Empregos

