Estágio na Ford: últimos dias para se inscrever em vagas para Salvador e Camaçari

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 25 de outubro de 2025 às 17:10
Estudantes interessados no Programa de Estágio da Ford devem ficar atentos. As inscrições para a edição 2026.01 ficam abertas até a próxima quinta-feira (30). São 80 vagas nas regiões metropolitanas de Salvador e Camaçari (BA), Tatuí e São Paulo (SP), nas áreas de Engenharia, Tecnologia e Humanas.
Benefícios
O estágio na companhia é voltado para estudantes a partir do segundo ano de graduação que desejam iniciar a carreira em uma grande empresa, que tem tecnologias avançadas em mobilidade e oferece oportunidades de desenvolvimento contínuo.
Estágio na Ford tem vagas abertas até dia 30
O estágio tem o modelo de trabalho híbrido e bolsa competitiva, a empresa oferece auxílios de alimentação, mobilidade, conectividade e outros benefícios
As vagas
Os estudantes devem estar cursando graduação nas áreas de Engenharia, Tecnologia e Humanas – especialmente Administração, Direito, TI, Economia, Marketing, Comunicação, Psicologia e correlatas – para atuar nas unidades de Salvador e Camaçari (BA), Tatuí e São Paulo (SP).
As inscrições podem ser feitas até 30 de outubro, por meio deste link.
“O Programa de Estágio da Ford foi criado para dar espaço para o aprendizado e desenvolvimento de novos talentos. Buscamos por estudantes que se conectem com a cultura de uma Ford em constante evolução, que abraça a inovação e a tecnologia para construir o futuro da mobilidade e ser protagonista dessa jornada”, diz a diretora de HRBP, Talento, DE&I & Cultura da Ford América do Sul, Cintia Salmazo.