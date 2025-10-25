Acesse sua conta
Estágio na Ford: últimos dias para se inscrever em vagas para Salvador e Camaçari

Ao todo, são 80 vagas para estagiar no modelo híbrido

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 17:10

Estudantes interessados no Programa de Estágio da Ford devem ficar atentos. As inscrições para a edição 2026.01 ficam abertas até a próxima quinta-feira (30). São 80 vagas nas regiões metropolitanas de Salvador e Camaçari (BA), Tatuí e São Paulo (SP), nas áreas de Engenharia, Tecnologia e Humanas.

Benefícios

O estágio na companhia é voltado para estudantes a partir do segundo ano de graduação que desejam iniciar a carreira em uma grande empresa, que tem tecnologias avançadas em mobilidade e oferece oportunidades de desenvolvimento contínuo.

O estágio tem o modelo de trabalho híbrido e bolsa competitiva, a empresa oferece auxílios de alimentação, mobilidade, conectividade e outros benefícios

As vagas

Os estudantes devem estar cursando graduação nas áreas de Engenharia, Tecnologia e Humanas – especialmente Administração, Direito, TI, Economia, Marketing, Comunicação, Psicologia e correlatas – para atuar nas unidades de Salvador e Camaçari (BA), Tatuí e São Paulo (SP).

As inscrições podem ser feitas até 30 de outubro, por meio deste link.

“O Programa de Estágio da Ford foi criado para dar espaço para o aprendizado e desenvolvimento de novos talentos. Buscamos por estudantes que se conectem com a cultura de uma Ford em constante evolução, que abraça a inovação e a tecnologia para construir o futuro da mobilidade e ser protagonista dessa jornada”, diz a diretora de HRBP, Talento, DE&I & Cultura da Ford América do Sul, Cintia Salmazo.

