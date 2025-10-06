EMPREGOS E SOLUÇÕES

Experiência como ativo estratégico nas empresas

Profissional 50+ : Como as empresas podem tirar o melhor proveito das soft skills da maturidade

Carmen Vasconcelos

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 06:00

A diversidade etária gera ganhos diversos para as empresas e é a tendências para os próximos anos Crédito: Shutterstock

O mundo do trabalho está mudando — e rápido. Com o envelhecimento populacional e a longevidade ativa, profissionais acima dos 50 anos deixaram de ser vistos como próximos da aposentadoria e passaram a ocupar papel central na estratégia das organizações.

Experiência, inteligência emocional, visão sistêmica e resiliência tornaram-se soft skills de alto valor, capazes de transformar equipes e ampliar a competitividade das empresas.

Empresas que já apostaram nesse caminho colhem resultados. O Assaí Atacadista, por exemplo, tem cerca de 8 mil colaboradores acima dos 50 anos — 10% do quadro total. Entre 2022 e 2024, houve crescimento de 168% nas promoções internas de profissionais maduros, sendo 22% para cargos de liderança. Além disso, eles permanecem em média 114% mais tempo que a geração Z e 26% mais que a geração Y, reduzindo o custo de rotatividade. Outro exemplo vem de uma empresa de tecnologia baiana. Jovens desenvolvedores enfrentavam dificuldades para concluir projetos complexos, desistindo no meio do caminho. A entrada de um profissional 50+ foi decisiva: com perguntas estratégicas e metodologias simples, ele ajudou a identificar gargalos e garantiu a continuidade dos projetos, reduzindo custos e aumentando a eficiência.

Sobrevivência

Para a professora e pesquisadora Carla Patrícia da Silva Souza, doutora em Administração e coordenadora de cursos na UNINTER, a valorização desses talentos não é apenas uma questão de inclusão, mas de sobrevivência empresarial.

Carla Patricia da Silva Souza destaca que a força de trabalho está envelhecendo e eles já representam parcela expressiva do mercado Crédito: Divulgação

“A força de trabalho está envelhecendo. No Brasil, 15,6% da população tem mais de 60 anos e, em 2070, serão quase 40%. Ignorar essa realidade significa perder vantagem competitiva”, afirma.

O preconceito etário, no entanto, ainda é um obstáculo. Entre os principais estereótipos, destacam-se a crença de que profissionais mais velhos são menos produtivos ou resistentes à tecnologia.

“Não há comprovação científica de queda de desempenho com a idade. O que realmente faz diferença são fatores como ergonomia, contexto e oportunidades de aprendizagem”, explica Carla, citando dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O professor Adriano Araújo, coordenador de RH da Unijorge e profissional 50+, reforça que o mito da dificuldade tecnológica é fruto de falta de acesso e treinamento. “Quando recebem capacitação adequada, os talentos maduros aprendem novas ferramentas com a mesma eficácia que os mais jovens”.

Talentos maduros

Ambos especialistas destacam que profissionais 50+ carregam competências que dificilmente são formadas em curto prazo, como inteligência emocional, resiliência, empatia, gestão de conflitos e tomada de decisão sob pressão. “Essas soft skills não só complementam as habilidades dos jovens, como criam equilíbrio nas equipes. Enquanto os mais novos trazem fluência digital e energia, os maduros oferecem visão estratégica e capacidade de análise crítica”, afirma Adriano.

O professor Adriano Araújo lembra que os talentos 50+ já possuem inteligência emocional consolidada Crédito: Divulgação

Carla reforça que a combinação de gerações é onde reside o ganho real: “A diversidade etária bem gerida amplia inovação, fortalece a cultura organizacional e reduz custos de rotatividade. É um jogo de soma positiva: todos ganham”.

Para os próximos 10 anos, o cenário é claro: o papel desses talentos será mais decisivo. Segundo Adriano, empresas que não estruturarem programas específicos de valorização vão perder eficiência, conhecimento acumulado e competitividade.

Carla resume em uma frase o que está em jogo: “Não se trata apenas de combater o etarismo, mas de entender que profissionais 50+ são fundamentais para a inovação equilibrada e para a sustentabilidade dos negócios no futuro”.

Gestão inclusiva e integração geracional

Redesenho do trabalho com foco em ergonomia e processos adequados

Treinamento contínuo adaptado a diferentes idades

Políticas de saúde e bem-estar que ampliem a permanência produtiva

Mentoria tradicional e reversa onde maduros e jovens aprendem uns com os outros