Febraban Educação oferece capacitação gratuita sobre mercado financeiro a negros e grupos minorizados

Inscrições do Projeto Somamos vão até 08 de setembro. Iniciativa visa a evolução profissional de pessoas que já estudam o tema

Publicado em 22 de agosto de 2024 às 09:00

Podem se inscrever mulheres, pessoas negras e outros grupos minorizados residentes em todo o país, que estejam interessados no mercado financeiro Crédito: Shutterstock

Estão abertas as inscrições para novas turmas do Projeto Somamos, da Febraban Educação, para o Programa de Formação Educacional para Profissionais e Interessados no Mercado Financeiro – CPA20.

Focado em capacitar pessoas interessadas no mercado financeiro, em especial para áreas de negócio, o curso é voltado tanto para quem já possui alguma experiência quanto para aqueles que estão planejando uma transição de carreira ou estudando o tema.

Podem se inscrever mulheres, pessoas negras e outros grupos minorizados residentes em todo o país, que estejam interessados no mercado financeiro. A formação é online, exceto por 4 encontros presenciais, voltados exclusivamente às pessoas que residem em São Paulo (os demais participarão de maneira remota).

Serão disponibilizadas 100 vagas, patrocinadas pelo J.P. Morgan, e o curso terá duração de 5 meses. O certificado do programa educacional é da Febraban Educação, além da possibilidade de obter as certificações FBB500, CPA10 e CPA20.

As inscrições podem se encerram em 08 de setembro e podem ser feitas neste link.

“A atuação da Febraban nas frentes de educação e diversidade tem por objetivo contribuir para a inclusão social, desenvolvimento e transformação do mercado de trabalho. Unimos esforços para oferecer conhecimento, impulsionar carreiras e desenvolver habilidades interpessoais dos participantes, em prol de uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável”, afirma Amaury Oliva, diretor de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação da Febraban.

Sobre o Programa Somamos

O programa Somamos, da Febraban, foi criado em 2018 por meio da associação entre a Febraban Educação e diversos parceiros do mercado e entende a diversidade em seus aspectos cultural, social, étnica e biológica, e promove a inclusão de pessoas por meio da formação educacional e certificações. É voltado a diferentes públicos e idades e já impactou mais de 500 pessoas em 12 diferentes Estados com ações de capacitação, mentoria e conscientização.

Em 2021, o Somamos iniciou uma parceria com o Laboratório de Segurança Cibernética da Febraban e a Cisco, com objetivo de ampliar o perfil de jovens formados no projeto. E em 2024 lançou a segunda turma para formação em Segurança Cibernética com o Laboratório de Segurança Cibernética da Febraban. Dos 380 alunos formados, entre 2018 e 2020, dos quais 321 em São Paulo, 191 terminaram o curso já empregados em companhias do segmento financeiro, da indústria e do setor de serviços. Os estudantes ocuparam prioritariamente posições de estágio e foram contratados como empregados efetivos também em áreas como comercial, sustentabilidade, auditoria e jurídico.

O programa também tem por missão contribuir para a carreira dos estudantes, em seu compromisso com a capacitação continua. Por meio dos cursos oferecidos, os alunos têm a oportunidade de receber formação profissional e participar de processos seletivos em instituições financeiras, disputando vagas no mercado de trabalho. Muitos jovens evoluíram na carreira nos bancos e atualmente assumem posições de gerência, consultorias e coordenadoria.

Sobre a Febraban Educação