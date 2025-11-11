EMPREGOS E SOLUÇÕES

Feira de Empreendedoras Afro na São Joaquim celebra Novembro Negro com cultura e gastronomia

Evento reúne música, feijoada gratuita e valorização da cultura afro-brasileira na 1ª edição da Feira de Empreendedoras Afro

Carmen Vasconcelos

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 17:38

Empreendedoras Afro movimentam Feira de São Joaquim com música e feijoada no Novembro Negro Crédito: Divulgação

A tradicional Feira de São Joaquim será palco de uma grande celebração à cultura afro-brasileira no próximo sábado, 15 de novembro, a partir das 14h, com a realização da 1ª Feira de Empreendedoras Afro. O evento, de entrada gratuita, presta homenagem ao Novembro Negro e reúne música, gastronomia e empreendedorismo em um ambiente repleto de identidade e resistência.

Além de valorizar o protagonismo feminino e negro, a iniciativa oferece uma feijoada gratuita, distribuída até 15h30, e uma programação musical que promete contagiar o público.

Atrações Musicais

Samba Trator - Referência no samba baiano, o Samba Trator traz toda sua força e alegria para o palco da Feira de São Joaquim. Com um repertório que mescla clássicos do samba de raiz e composições autorais cheias de suingue, o grupo promete um show vibrante, marcado pela irreverência e pela energia contagiante que o consagrou nas rodas de samba da cidade.

Swing do Fora - Com uma batida envolvente e letras que retratam o cotidiano do povo baiano, o Swing do Fora representa a nova geração do pagode com autenticidade e talento. O grupo leva ao público um espetáculo cheio de ritmo, interação e boas vibrações — perfeito para embalar a tarde de festa e celebração.

Omo Obá - O nome já diz tudo: “filhos do rei”. O Omo Obá traz para o palco a força ancestral do samba afro e a musicalidade que enaltece as tradições africanas. Suas apresentações são marcadas por mensagens de resistência, fé e orgulho racial, unindo percussão, canto e dança em uma performance potente e envolvente.

Noelson do Cavaco

Músico respeitado e símbolo da tradição do cavaquinho na Bahia, Noelson do Cavaco promete emocionar o público com sua maestria e carisma. Seu repertório revisita clássicos do samba e do pagode baiano, valorizando as raízes e o legado dos grandes mestres do gênero.

Dan Mocidade- Carismático e dono de uma voz marcante, Dan Mocidade encerra a programação com um show cheio de energia, alegria e romantismo. O cantor promete levantar o público com um repertório que mistura samba, pagode e sucessos que não deixam ninguém parado.

Feijoada Gratuita - A festa começa com sabor: será oferecida uma feijoada gratuita, com distribuição até as 15h30, reforçando o caráter solidário e comunitário da ação.

Celebração do Novembro Negro - Mais do que um evento cultural, a 1ª Feira de Empreendedoras Afro é um ato de valorização das mulheres negras, do empreendedorismo e da ancestralidade afro-brasileira. A iniciativa destaca a importância do reconhecimento da Feira de São Joaquim como um dos maiores símbolos da cultura popular e afrodescendente de Salvador.

Serviço:

Data: Sábado, 15 de novembro

Horário: A partir das 14h

Local: Feira de São Joaquim – Salvador/BA

Entrada franca

Feijoada gratuita (distribuição até 15h30)

Atrações: Samba Trator, Swing do Fora, Omo Obá, Noelson do Cavaco e Dan Mocidade