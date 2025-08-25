EMPREGOS E SOLUÇÕES

Feira de Santana capacitará, gratuitamente, mulheres em Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática

A principal premiação de inovação do estado, a Jornada Liga STEAM está com inscrições abertas. Confira

Carmen Vasconcelos

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 06:00

Jornada Liga STEAM 2025 em Feira

Feira de Santana receberá a segunda edição da Jornada Liga STEAM. Promovido pela Fundação Arcelor Mittal em parceria com a Belgo Arames, o programa capacita jovens para o mercado de trabalho nas carreiras de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Totalmente gratuita e com ênfase em tecnologia, a formação no município é exclusiva para mulheres de 18 a 28 anos. As aulas começam 6.10, no Instituto Federal da Bahia e as inscrições, 100% on-line e gratuitas, estão abertas até 5 de setembro. Acesse: https://inscricao.prozeducacao.com.br/jornada-liga-steam/

Prêmio Innpulse Bahia abre inscrições

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio Innpulse Bahia, considerada a principal premiação de inovação do estado. A iniciativa reconhece empresas, profissionais e projetos que estão transformando o futuro do mercado corporativo baiano. Promovida pelo Grupo Rede+, ecossistema baiano de empreendedorismo e inovação com atuação global, a premiação já recebe inscrições pelo site: https://innpulseforum.com.br/premio-innpulse/. Neste ano, o prêmio conta com 16 categorias, quatro a mais que na edição anterior, divididas em duas grandes áreas. Em Inovação Corporativa, estão contempladas: Inovação em RH, Varejo & Turismo, Saúde, Inovação em ESG, Indústria & Construção Civil, Agro, Economia Criativa e Jurídico. Já na área de Ecossistema, inclui: Startup Revelação, Impacto Social.

Veracel contrata

A Veracel Celulose tem duas novas oportunidades de trabalho para atuar nas áreas de Contábil Fiscal e de Preparação de Cavacos e Pátio de Toras. As inscrições para os processos seletivos estão abertas até o dia 25 de agosto, no site da companhia, por meio de formulários distintos para cada posição.Ambas as vagas são efetivas e estão abertas também a Pessoas com Deficiência (PcD).Para essas e outras vagas: https://www.veracel.com.br/vagas/.

Ambev abre inscrições

Estão abertas as inscrições para os Programas de Trainee e Estágio Ambev 2026. As inscrições vão de 18 de agosto a 8 de setembro, no site da Ambev. Para saber os detalhes das inscrições, acesse: https://www.ambev.com.br/carreiras

Anote ai