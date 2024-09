EMPREGOS E SOLUÇÕES

Feira virtual oferece mais de 3 mil vagas para estudantes

O evento está marcado para os dias 10 e 11 de setembro e os interessados já podem se inscrever e garantir acesso antecipado

Da Redação

Publicado em 3 de setembro de 2024 às 09:00

O propósito do Emprega é impulsionar a empregabilidade de jovens profissionais Crédito: Shutterstock/reprodução

Jovens universitários ou que já concluíram cursos de formação profissional terão agora a chance de encontrar a vaga dos seus sonhos e se conectar com grandes empresas, sem sair de casa. É o que promete a Feira Virtual Emprega, que ocorrerá em um ecossistema virtual de empregabilidade interativo em 3D e que oferecerá palestras ao vivo, networking com recrutadores, atividades de desenvolvimento e mais de três mil vagas de estágio, trainee e emprego, em diversas empresas de todo o Brasil, além de oportunidades exclusivas para PcD. O evento está marcado para os dias 10 e 11 de setembro e os interessados já podem se inscrever e garantir acesso antecipado a diversos conteúdos através do site.

Entre as empresas convidadas estão Americanas S.A., Amil, BrasilCenter Comunicações, Caderno Nacional, Cia de Talentos, CIEE Rio, EY, Global Hitss, Granado|Phebo, Grupo Capacitare, Huawei, ILOS, Saint-Gobain, Santander, Smarthis Tecnologia da Informação, Vero Solutions e Visagio.

O Emprega conta com ambientes virtuais com atividades e conteúdos exclusivos, voltados para o desenvolvimento profissional do candidato; e espaços para bate-papo com recrutadores e especialistas e treinamentos alinhados ao dia a dia das empresas e às melhores práticas de mercado. Além das vagas divulgadas pelas empresas participantes, o evento conta com uma seleção especial das melhores oportunidades do mercado, reunidas para os participantes em um só local.

Entre as ferramentas de autoconhecimento e desenvolvimento disponíveis no evento está a aplicação de um game para avaliação das soft skills mais importantes para os recrutadores, baseado na metodologia Situational Judgment Test (SJT). O Soft Skills Game utiliza situações reais e desafiadoras relacionadas ao mundo do trabalho e tem como principal objetivo mapear as competências comportamentais dos participantes.

“O verdadeiro propósito do Emprega é impulsionar a empregabilidade de jovens profissionais. Para chegar lá, precisamos conectar estudantes e empresas, com vagas, networking e apresentação das marcas empregadoras, e, sobretudo, promover o desenvolvimento profissional, complementando o que eles aprendem na universidade com novas ferramentas, metodologias e conhecimentos práticos de mercado. E isso será feito com a parceria das empresas, que oferecerão aos participantes do Emprega, conteúdos e treinamentos utilizados para capacitar seus estagiários e recém-formados”, explica Marc Olivero, idealizador do projeto e diretor-executivo da Vero Solutions.