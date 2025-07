EMPREGO

FPC abre processo seletivo com 49 vagas e salários de até R$ 3,3 mil na Bahia

Há oportunidade para Salvador e interior

Esther Morais

Publicado em 31 de julho de 2025 às 09:57

Fundação Pedro Calmon lança edital REDA com 49 vagas para níveis médio e superior Crédito: Divulgação

A Fundação Pedro Calmon (FPC), vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, lançou o edital do Processo Seletivo Simplificado REDA, com 49 vagas destinadas a profissionais de níveis médio e superior. O objetivo é suprir demandas temporárias em Salvador, Lençóis e Itaparica. Os salários chegam a R$ 3.373,21.>

As funções temporárias oferecidas abrangem áreas como Jornalismo, Biblioteconomia, Pedagogia, Administração, Arquivologia, Museologia, História, Ciências Contábeis, Ciências Jurídicas, Designer Gráfico, Sistemas de Informação, além da área Administrativa (nível médio). >

A seleção será feita por avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório, com base na experiência profissional e formação complementar dos candidatos. A validade do processo seletivo será de 1 ano, podendo ser prorrogada por igual período. O processo reserva 30% das vagas para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência , conforme legislações vigentes.>