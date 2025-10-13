EMPREGOS E SOLUÇÕES

Grupo Tigre: últimos dias para inscrições no Programa de Estágio de 2026

Com bolsa-auxílio de R$ 2.140,00 e oportunidades de atuação em cinco estados brasileiros, as inscrições ficam abertas até o dia 14 de outubro

Carmen Vasconcelos

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 16:29

As inscrições para o Programa de Estágio 2026 da Tigre, multinacional brasileira líder em soluções para construção civil e cuidado com a água, encerram amanhã, 14 de outubro. As vagas estão distribuídas entre as unidades da empresa em Joinville (SC), Castro (PR), Rio Claro (SP), Manaus (AM) e Escada (PE). Os interessados podem realizar as inscrições no site da Tigre: https://bit.ly/41wVnmJ.

O programa é destinado a estudantes com previsão de conclusão de curso entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027, nos formatos de Bacharelado, Tecnólogo ou Licenciatura. Para participar, é necessário ter disponibilidade para atuar presencialmente em horário comercial (30 horas semanais) e, se necessário, para mudança de cidade. Conhecimentos prévios em inglês ou espanhol, assim como no Pacote Office e Power BI, serão considerados diferenciais.

As áreas de atuação contemplam desde Engenharia, TI, Comunicação, Jurídico e Finanças até setores como Sustentabilidade, Responsabilidade Social, Logística, Suprimentos e Marketing.

Trilha de desenvolvimento diferenciada

O estágio tem duração de até dois anos. Durante o período, cada estudante contará com um Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), suporte de tutores, treinamentos técnicos e socioemocionais, além da oportunidade de desenvolver um projeto final de estágio.

O programa conta ainda com a Liga de Feras, grupo formado por estagiários que promovem integração nacional, protagonismo e participação em iniciativas de engajamento para novos talentos.

“Na Tigre, acreditamos que cada novo talento traz consigo energia, ideias e vontade de transformar. Nosso Programa de Estágio é uma porta de entrada para quem quer viver uma experiência prática e estruturada, com acompanhamento próximo e oportunidades de crescimento. Mais do que formar futuros profissionais, queremos inspirar protagonistas que ajudem a construir o futuro da nossa empresa e do setor em que atuamos”, Juliano Pereira, Diretor de Pessoas, Sustentabilidade e Comunicação.

Benefícios

As pessoas selecionadas terão acesso a um pacote de benefícios que inclui:

Bolsa-auxílio de R$ 2.140,00.

Vale-transporte ou fretado, conforme localidade;

Vale-refeição ou restaurante interno nas unidades de operação;

Plano de saúde;

Seguro de vida;

Convênio com academias (Wellhub/Gympass);

Day off no aniversário;

Programa de saúde emocional, com sessões ilimitadas de teleterapia gratuitas.