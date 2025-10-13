Grupo Tigre: últimos dias para inscrições no Programa de Estágio de 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carmen Vasconcelos
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 16:29
As inscrições para o Programa de Estágio 2026 da Tigre, multinacional brasileira líder em soluções para construção civil e cuidado com a água, encerram amanhã, 14 de outubro. As vagas estão distribuídas entre as unidades da empresa em Joinville (SC), Castro (PR), Rio Claro (SP), Manaus (AM) e Escada (PE). Os interessados podem realizar as inscrições no site da Tigre: https://bit.ly/41wVnmJ.
O programa é destinado a estudantes com previsão de conclusão de curso entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027, nos formatos de Bacharelado, Tecnólogo ou Licenciatura. Para participar, é necessário ter disponibilidade para atuar presencialmente em horário comercial (30 horas semanais) e, se necessário, para mudança de cidade. Conhecimentos prévios em inglês ou espanhol, assim como no Pacote Office e Power BI, serão considerados diferenciais.
As áreas de atuação contemplam desde Engenharia, TI, Comunicação, Jurídico e Finanças até setores como Sustentabilidade, Responsabilidade Social, Logística, Suprimentos e Marketing.
Trilha de desenvolvimento diferenciada
O estágio tem duração de até dois anos. Durante o período, cada estudante contará com um Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), suporte de tutores, treinamentos técnicos e socioemocionais, além da oportunidade de desenvolver um projeto final de estágio.
O programa conta ainda com a Liga de Feras, grupo formado por estagiários que promovem integração nacional, protagonismo e participação em iniciativas de engajamento para novos talentos.
“Na Tigre, acreditamos que cada novo talento traz consigo energia, ideias e vontade de transformar. Nosso Programa de Estágio é uma porta de entrada para quem quer viver uma experiência prática e estruturada, com acompanhamento próximo e oportunidades de crescimento. Mais do que formar futuros profissionais, queremos inspirar protagonistas que ajudem a construir o futuro da nossa empresa e do setor em que atuamos”, Juliano Pereira, Diretor de Pessoas, Sustentabilidade e Comunicação.
Benefícios
As pessoas selecionadas terão acesso a um pacote de benefícios que inclui:
Bolsa-auxílio de R$ 2.140,00.
Vale-transporte ou fretado, conforme localidade;
Vale-refeição ou restaurante interno nas unidades de operação;
Plano de saúde;
Seguro de vida;
Convênio com academias (Wellhub/Gympass);
Day off no aniversário;
Programa de saúde emocional, com sessões ilimitadas de teleterapia gratuitas.
