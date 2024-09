EMPREGOS E SOLUÇÕES

Grupo Ultra abre inscrições para seu Programa de Estágio

Estudantes do último ano de cursos diversos podem se candidatar até 27; programa conta com Bolsa-Auxílio de R$ 2.700 e uma trilha de desenvolvimento robusta

Da Redação

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 09:00

As oportunidades focam em universitários que irão se formar em dezembro de 2025. Crédito: SHUTTERSTOCK/REPRODUÇÃO

O Grupo Ultra, que atua nas verticais de energia, infraestrutura logística e mobilidade, por intermédio da Ultragaz, Ultracargo, Hidrovias do Brasil e Ipiranga, abre as inscrições para seu Programa de Estágio. As oportunidades focam em universitários que irão se formar em dezembro de 2025.

Certificado pelo Great Place To Work® como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, o Grupo Ultra busca pessoas extremamente capazes e autônomas, que acreditam na análise aprofundada, na criatividade e na integridade como ferramentas principais para a construção de suas histórias individuais, da empresa e do país.

A vagas são para atuar na holding, localizada em São Paulo, nas seguintes áreas de atuação: Administração, Ciências Econômicas, Direito, Engenharias, Economia, Relações Internacionais e cursos correlatos.

O programa oferece uma trilha de desenvolvimento pensada para estudantes que buscam um ambiente que valoriza o trabalho em equipe e o crescimento pessoal e profissional. Durante o período de um ano, os estagiários terão a oportunidade de participar de um job rotation em diferentes áreas, colaborar com uma equipe de referência no mercado e contar com o suporte de orientadores, tanto da área de atuação quanto do time de RH, além de mentores executivos. O plano de desenvolvimento inclui atividades práticas, participação em projetos e treinamentos técnicos e comportamentais, promovendo uma experiência dinâmica e enriquecedora.

Programa de Estágio Grupo Ultra 2025

Inscrições

Site :https://ultra.across.jobs/?_ga=2.49028835.417733736.1725908030-3546705.1725908030

:https://ultra.across.jobs/?_ga=2.49028835.417733736.1725908030-3546705.1725908030 Período de inscrição : até 27/09/2024



Ano de graduação : último ano



Cursos : Administração, Ciências Econômicas, Direito, Engenharias, Economia, Relações Internacionais e cursos correlatos



Benefícios : Bolsa-auxílio de R$2.700,00, recesso remunerado, vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, seguro de vida, Gympass, cesta de Natal e acesso a programas de desenvolvimento profissional.



Carga horária : 30 horas semanais, de segunda à sexta-feira, com atuação presencial.





Sobre o Grupo Ultra