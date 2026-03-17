EMPREGOS E SOLUÇÕES

Hospital de Brotas abre Programa de Residência Médica

Candidatos interessados precisam da aprovação no processo seletivo da Comissão Estadual de Residência Médica da Bahia

Carmen Vasconcelos

Publicado em 17 de março de 2026 às 21:41

Serão ofertadas três vagas para residência médica em Clínica Médica, com duração de dois anos, integrando a formação teórica à prática assistencial Crédito: Divulgação

O Hospital de Brotas dá início à primeira turma do Programa de Residência em Clínica Médica. Com um ano e nove meses de funcionamento, o hospital foi reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) como campo de prática para Programas de Residência, obtendo aprovação sem ressalvas já no primeiro pleito.

Neste ano, serão ofertadas três vagas para residência médica em Clínica Médica, com duração de dois anos, integrando a formação teórica à prática assistencial. “O aprendizado na Residência Médica, em dois anos, equivale a anos de conhecimento acumulado de forma autônoma”, assegura o diretor médico da unidade Ricardo Madureira.

“A Residência Médica em Clínica Médica será desenvolvida na modalidade de treinamento em serviço, destinada a médicos egressos de cursos de graduação em Medicina, devidamente registrados no Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia. O corpo docente do Programa é composto por profissionais médicos qualificados, com reconhecida ética e ampla experiência na condução de programas de Residência Médica. Além disso, ter o pleito do Programa de Residência, integralmente, atendido pelo MEC, representa como estamos avançando na qualidade dos serviços ofertados e cada vez mais capazes de contribuir com a formação médica”, explica Márcia Uzêda, supervisora de Ensino e Pesquisa.

A supervisão do Programa está sob a tutela do professor Silvestre Sobrinho, que é especialista em Clínica Médica e mestre em Medicina Interna. Os preceptores são:. Fabiana Perrone, especialista em Clínica Médica; Marcílio Batista, especialista em Cardiologia e Hemodinâmica; Natália Pires,especialista em Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva e Olívia Silva, especialista em Clínica Médica. A Coordenação da Comissão de Residência Médica (COREME) está a cargo de Leonardo Redig, especialista em Cirurgia Geral, Trauma, Cirurgia Laparoscópica e Especialista em Medicina Intensiva.

O Hospital de Brotas é a única Unidade hospitalar da Bahia que atende com 100% de exclusividade os beneficiários do Planserv. O Programa de Residência Médica enriquece os serviços do HB, melhorando a qualidade de assistência ao paciente, o seu corpo assistencial fica mais robusto e ganha, também, o paciente, com médicos bem formados no treinamento em serviço de assistência. Serviço esse que oferece uma diversidade de patologias, casos e a prática constante de discussão em grupo. Esse perfil de treinamento e aprendizado é muito mais amplo e intenso do que na graduação.

Se você está em fase de Residência Médica e obteve aprovação no processo seletivo da Comissão Estadual de Residência Médica da Bahia (Cerem-Bahia), tem essa oportunidade de fazer parte da Residência em Clínica Médica do Hospital de Brotas em um Programa de muito aprendizado e formação qualificada de médicos.