EMPREGOS E SOLUÇÕES

Hub Salvador lança Programa de Inovação Aberta

Bunge e Sotreq abrem programas de estágio na Bahia

Carmen Vasconcelos

Publicado em 16 de junho de 2025 às 06:00

Programa de Inovação Aberta >

O Hub Salvador( Av. da França, 393,Comércio) lança hoje,16, à partir das 14h, o Programa de Inovação Aberta, uma iniciativa que visa promover parcerias estratégicas entre empresas, setor público, organizações de fomento, startups e centros de pesquisa. O objetivo é estimular o uso de metodologias colaborativas na solução de desafios reais do mercado, impulsionando o desenvolvimento de soluções inovadoras com impacto coletivo. Durante o evento “Conexões que Inovam: Lançamento do Programa de Inovação Aberta do Hub Salvador” será apresentada a Plataforma Redes. >

Programa de Estágio da Bunge em LEM >

O Programa de Estágio da Bunge está com inscrições abertas para o 2º semestre de 2025. Podem participar do processo seletivo estudantes do ensino superior de todos os cursos de bacharelado ou tecnólogo, com formação prevista entre junho de 2026 e dezembro de 2028. Candidatos interessados em se integrar ao time de uma das maiores empresas globais de agronegócios, alimentos e ingredientes devem se inscrever pelo site https://www.bunge.com.br/Carreiras/Programas. As oportunidades estão nas cidades de Maringá (PR), Santos (SP), São Paulo (SP), Rondonópolis (MT), Dourados (MS) e Luís Eduardo Magalhães (BA). São mais de 35 vagas disponíveis em diversas áreas, como Gestão de Contratos, Comércio Exterior, Contábil, Fiscal, Suprimentos, Logística, Faturamento, Automação Robótica . >

AWS busca startups >

A Amazon Web Services(AWS) abriu inscrições para a terceira turma do AWS Generative AI Accelerator (GAIA), um programa global de oito semanas projetado para escalar startups em estágio inicial que desenvolvem tecnologias fundacionais de IA generativa. As inscrições vão até 10 de julho, e o grupo selecionado será anunciado em 24 de setembro de 2025. O programa começa em 13 de outubro de 2025, em Seattle. https://bit.ly/3SPfGHi >

Sotreq no Nordeste >

A Sotreq, maior representante da Caterpillar no Brasil, está com inscrições abertas para o programa de estágio no Nordeste. O programa permite que o participante atue em diversas áreas, como Administração, Ciência da Computação. Acesse:https://bit.ly/4l3L3tK >

Anote aí >