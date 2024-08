EMPREGOS E SOLUÇÕES

Inscrições abertas para o 9º Fórum Anual das Médias Empresas

Evento será realizado entre 22 e 24 de setembro e tem como objetivo debater caminhos para alavancar e sustentar a produtividade das Médias Empresas

Da Redação

Publicado em 30 de agosto de 2024 às 09:00

As organizações que faturam entre 15 e 500 milhões de reais por ano são consideradas médias Crédito: Shutterstock

Com uma programação repleta de debates e presença de especialistas acadêmicos e empresários do setor de Médias Empresas, estão abertas as inscrições para o 9º Fórum Anual das Médias Empresas – Produtividade Caminhos para impulsionar e sustentar o crescimento da sua empresa. O evento, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de setembro, vai apresentar cases de sucesso e alternativas para enfrentar as mudanças exigidas pelo mercado e pelo comportamento do consumidor.

Na definição de Médias Empresas, a FDC considera organizações que faturam entre 15 e 500 milhões de reais por ano. “O Fórum é o momento de reunir debates de grande valor e destacar a relevância das Médias Empresas para a economia, trazendo caminhos para o crescimento duradouro das empresas que buscam alavancar seus resultados”, comenta Leonardo Scarpelli, Diretor de Desenvolvimento de Empresas de Médio Porte da Fundação Dom Cabral.

Ao longo de três dias, os participantes poderão acompanhar painéis, debates, palestras e dados inéditos do Estudo de Produtividade das Médias Empresas, que será apresentado durante o evento. Os principais painéis desta edição são: “Maximizando a produtividade por meio das pessoas”, “Revolucionando a Produtividade: Estratégia e Processos para Máxima Performance Empresarial” e “Excelência Digital e Oportunidades de Negócios para Médias Empresas”. Estes painéis prometem provocar os presentes nos pilares: pessoas, processos e tecnologia. Entre os confirmados para os debates, Tatiana Tiemi, CEO da Great Place to Work, Ronaldo Ribeiro, CEO do grupo Farmax, Roberto Santoro, presidente da Unidade Lab-to-Lab do Grupo Fleury, entre outros nomes.

A programação completa e as inscrições podem ser realizadas diretamente no site do evento, que será realizado no Campus Aloysio Faria, em Nova Lima (MG).

“Durante o encontro, serão discutidos temas cruciais para maximizar a produtividade empresarial, integrando a qualificação profissional, bem-estar, performance, estratégias inovadoras, tecnologias emergentes e gestão empresarial”, destaca Leonardo Scarpelli.

Sobre Fundação Dom Cabral

A FDC é uma escola de negócios brasileira com mais de 48 anos, que ocupa, nos Rankings de Educação Executiva 2024 do Financial Times, a 5ª posição, no mundo, em Programas Abertos, que são oferecidos para indivíduos, e a 10ª em Programas Customizados, que são desenvolvidos para empresas Oferece uma abordagem educacional diferenciada: o UNI(CO), que cria experiências consistentes, contínuas e com impacto positivo em seus três pilares de atuação: Educação Executiva, Acadêmica e Social para pessoas, organizações e o mundo. Consegue combinar em sala de aula: inteligência com afetividade, rigor científico com aplicabilidade e desempenho com progresso social, mostrando o seu jeito de fazer educação. Sempre acompanhando as transformações globais, tem como missão contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade por meio da educação, capacitação e desenvolvimento de executivos, empresários e gestores públicos.