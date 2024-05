EMPREGOS E SOLUÇÕES

Inscrições para curso gratuito preparatório do ENCCEJA é prorrogado

Interessados em realizar o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) poderão se inscrever até o dia 10 de maio

Da Redação

Publicado em 8 de maio de 2024 às 09:00

As pessoas que buscam concluir os ensinos fundamental e médio poderão garantir o acesso gratuito às aulas Crédito: Shutterstock

A Americanas e a Descomplica — plataforma de ensino online — prorrogaram até o dia 10 de maio, sexta-feira, as inscrições para o preparatório do ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). As pessoas que buscam concluir os ensinos fundamental e médio poderão garantir o acesso gratuito às aulas pelo site: https://www.chegouaminhavez.com.br/parceiros/americanas. Os interessados precisam ser maiores de 18 anos, saber ler e escrever, não possuir diploma de ensino médio e ter acesso a celular ou computador com internet para assistir às aulas. Os contemplados terão acesso a um curso 100% online, com carga total de 100 horas, divididas em 2,5 horas por semana, com aulas, exercícios e simulados divididos entre os módulos: “Letramento e Dicas de Estudo”, “Preparatório para a prova do Ensino Médio” e “Preparação para o Mercado de Trabalho”. A partir do momento da inscrição, o aluno já consegue ter acesso a todas as aulas.A parceria com a Descomplica reforça o compromisso da Americanas com sua frente social e está em linha com os ODS 4 e 10, da Agenda 2030 da ONU, voltados para a promoção da educação de qualidade e redução das desigualdades.

