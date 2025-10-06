Acesse sua conta
INSS e CIEE abrem estágio para estudantes de todos os níveis de escolaridade

PCDs estão com oportunidades abertas no Mercado Livre e no Itaú. Saiba como participar

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 06:00

INSS e CIEE: programa de estágio

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE estão com inscrições abertas para processo seletivo de estágio. As oportunidades são para os alunos do ensino técnico, superior e ensino médio regular/ EJA - Educação de Jovens e Adultos.As cargas horárias e bolsas-auxílio são específicas para cada nível educacional, e todas as oportunidades contemplam auxílio-transporte no valor de R$10,00 por dia de estágio. As inscrições podem ser realizadas até 21 de outubro, terça-feira, às 12h, através do link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/13597/detalhe

Mercado Livre abre formação para PCDs

O Mercado Livre está com inscrições abertas para um novo programa de formação focado no desenvolvimento de profissionais com deficiência interessados em iniciar uma carreira no setor de logística. O objetivo é capacitar 400 novos talentos, que posteriormente terão a chance de se integrarem efetivamente às operações logísticas do Mercado Livre. Os selecionados serão acompanhados durante o programa e terão a possibilidade de serem efetivados e iniciarem sua trajetória profissional nos centros de armazenamento e distribuição do Mercado Livre nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. A empresa oferece transporte fretado exclusivamente para regiões próximas às unidades e não exige experiência anterior. As inscrições já estão abertas: http://bit.ly/46AdFGM

Comércio e vendas

A Catho, plataforma gratuita de empregos, divulga mais de 1.500 vagas para o setor comercial e vendas em Salvador.A variedade de funções atende desde quem está começando a jornada profissional até perfis com experiência em coordenação e gestão de equipes, como cargos para vendedor externo, vendedor interno, consultor comercial, representante, supervisor de vendas e outras funções de apoio comercial.http://bit.ly/4nxflH2

Sebrae e Senac

O 19º Festival Gastronômico e Cultural de Prado, em parceria com o Sebrae e o Senac, está promovendo uma série de capacitações voltadas à melhoria do atendimento ao cliente. As ações acontecem em Prado, Cumuruxatiba e Guaratiba. Acesse :www.festivalprado.com.br

Anote aí

O Itaú Unibanco reformulou o processo de recrutamento e seleção destinado a pessoas com deficiência interessadas em atuar na área comercial.http://bit.ly/4mOF1xC. O novo processo é contínuo e permanente, permitindo a inscrição de profissionais com diferentes trajetórias que queiram seguir carreira comercial. A certificação CPA10 ou CPA20 e experiência na área são consideradas diferenciais.

Empregos

