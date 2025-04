EMPREGO

INSS prepara novo concurso com mil vagas e salário inicial de até R$ 9 mil

Instituto avalia adesão ao Concurso Nacional Unificado

Carol Neves

Publicado em 22 de abril de 2025 às 09:17

INSS Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve lançar um novo concurso público com mil vagas para o cargo de Analista de nível superior ainda em 2025. A informação foi anunciada pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, que afirmou: “Vai ter no INSS, este ano, um novo concurso. Até julho estará pronto. Nível superior e aconselho todo mundo a fazer esse concurso [...] para todas as funções de nível superior”. >

A remuneração inicial para o cargo de Analista é de R$ 9.109,36, podendo chegar a R$ 14.207,19 no final da carreira, com jornada de 40 horas semanais. As vagas devem ser distribuídas nacionalmente, com prioridade para regiões como Norte e Nordeste, onde há maior déficit de pessoal. Atualmente, há mais de 2.500 cargos vagos na função.>

O INSS ainda aguarda autorização formal do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) para publicar o edital.>

O cargo de Analista do Seguro Social no INSS oferece remuneração inicial de R$ 9.109,36, valor que já inclui 100% da Gratificação de Desempenho (GDASS). Com o avanço na carreira, esse salário pode chegar a R$ 14.207,19, conforme a progressão por classes e uma jornada semanal de 40 horas.>

Para concorrer, é necessário possuir diploma de nível superior na área específica que será informada no edital. O Analista atua no atendimento ao público, elaboração e execução de projetos sociais e técnicos, além de realizar estudos e levantamentos socioeconômicos com foco no reconhecimento e manutenção de direitos previdenciários e assistenciais. Apesar da previsão de 1.000 vagas no próximo edital, o déficit atual passa de 2.500 cargos vagos, o que torna o concurso ainda mais relevante.>

CNU pode ser o formato escolhido para a seleção>

Além da confirmação do novo concurso, o INSS estuda participar do Concurso Nacional Unificado (CNU). Segundo informações obtidas pelo Gran Concursos, a autarquia avalia essa possibilidade, mas a decisão ainda não foi tomada.>

Caso o INSS opte por aderir ao CNU, o processo seletivo será realizado junto com o de outros órgãos federais, seguindo o cronograma unificado. De acordo com o planejamento preliminar do CNU, as inscrições devem ser abertas ainda no primeiro semestre, e as provas seriam aplicadas entre setembro e outubro de 2025.>