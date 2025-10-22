EMPREGOS E SOLUÇÕES

Instituto JCPM abre 200 vagas gratuitas para qualificação e inclusão de jovens em Salvador

Jovens de 16 a 30 anos podem se inscrever em cursos gratuitos e ampliar chances de emprego e geração de renda.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 20:35

As formações abrangem áreas estratégicas como Mundo Digital, Comunicação Cidadã e Comunitária, Qualificação Profissional, Empreendedorismo e Geração de Renda Crédito: Larissa Barreto/Divulgação

Com o propósito de promover capacitação e inclusão social, o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) abriu quase 200 vagas gratuitas para jovens de Salvador. As formações abrangem áreas estratégicas como Mundo Digital, Comunicação Cidadã e Comunitária, Qualificação Profissional, Empreendedorismo e Geração de Renda. As inscrições ocorrem até 24 de outubro, exclusivamente on-line, pelos formulários disponíveis no Instagram @ijcpm. Os interessados também poderão se inscrever de forma presencial nas duas unidades da instituição.

Podem se inscrever jovens de 16 a 30 anos que moram nos bairros próximos ao Salvador Shopping (Pernambués, Saramandaia e Boca do Rio) ou ao Salvador Norte Shopping (São Cristóvão, Cassange, Jardim das Margaridas), e que sejam estudantes ou egressos do Ensino Médio em escolas públicas. As novas turmas começam no dia 4 de novembro.

Na unidade do Salvador Shopping, localizada no estacionamento G2 – Rosa, serão oferecidos os cursos Fotografia: Olhar Criativo, Destrava para Redes Sociais e Oratória: Falas que Inspiram. Já na sede do Salvador Norte Shopping, situada no estacionamento G1 – Laranja, as oportunidades incluem o curso de Camareira, realizado em parceria com o SENAC e voltado ao público 30+, além da oficina de Barbearia para Iniciantes.

As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (71) 98171-6202 (IJCPM Salvador Norte) e (71) 98263-5530 (IJCPM Salvador Shopping), ou ainda pelo link disponível no perfil oficial do Instagram @ijcpm.

SERVIÇO:

Cursos gratuitos de formação - IJCPM

Inscrições: até 24 de outubro de 2025;

Local: IJCPM - Salvador Shopping (Piso G2 - Rosa) e Salvador Norte Shopping (Piso G1 - Laranja);

Mais informações: 71 98171-6202 (IJCPM Salvador Norte), 71 98263-5530 (IJCPM Salvador Shopping) e @ijcpm do Instagram.

Links de inscrições: