SIMM tem mais de 300 vagas de emprego com salários de até R$ 2,5 mil para Salvador esta quinta (23)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 18:52

SIMM
SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 338 vagas de trabalho para esta quinta-feira (22) em Salvador. A seleção inclui cargos como motorista de caminhão, assistente administrativo, auxiliar de limpeza, operador de loja, açougueiro, operador de telemarketing, garçom, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 2,5 mil.

Confira as vagas do SIMM

Para se candidatar às vagas do Simm, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

